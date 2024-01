Yellowstone ohne Kevin Costner: Andere Hollywood-Legende war bereits an Bord, aber peinliches Missverständnis ruinierte den Deal

Das moderne Western-Drama Yellowstone wäre beinahe eine ganz andere Serie geworden. Eine Hollywood-Legende wollte in die Rolle des John Dutton schlüpfen.

Spätestens seit dem kürzlichen Netflix-Start gibt es für Serienfans kaum mehr ein Vorbeikommen an Yellowstone. In Deutschland lange Zeit ein Geheimtipp, ist das von Taylor Sheridan erschaffene Western-Drama in den USA längst ein TV-Phänomen, das Millionen von Menschen vor die Fernseher zieht.

Ein anderer John Dutton als Kevin Costner ist für Fans heute kaum vorstellbar. Beinahe hätte Yellowstone tatsächlich ganz anders aussehen können. Ein legendärer Hollywood-Star hatte schon für die Rolle des hartgesottenen Familienvaters, der um den Erhalt seiner Ranch kämpft, zugesagt.

Ohne Kevin Costner: Yellowstone wäre fast eine HBO-Serie mit Robert Redford geworden

In einem Interview mit dem Hollywood-Reporter blickte Taylor Sheridan zurück auf die Ursprünge der Western-Serie. Diese war zunächst eigentlich als Film geplant, ehe das Projekt beim US-Sender HBO landete, wo der Stoff zu einer Serie entwickelt werden sollte. Aber nur unter einer Bedingung: Statt Kevin Costner sollte ein anderer Star für die Rolle gefunden werden. Sheridan dazu:

Sie sagten: 'Wenn du uns Robert Redford besorgen kannst, geben wir grünes Licht für einen Pilotfilm'.

Seit der New Hollywood-Ära ist Robert Redford einer der größten Stars der Traumfabrik. Eine Serienhauptrolle hatte er jedoch nie gespielt. Trotzdem konnte Taylor Sheridan den Hollywood-Star davon überzeugen, die Rolle des John Dutton zu übernehmen. Der Tatendrang des Yellowstone-Schöpfers offenbarte schließlich ein unangenehmes Missverständnis.

Paramount/Disney Kevin Costner und Robert Redford

Yellowstone mit Robert Redford? Klingt eigentlich nach einem aufregenden Prestige-Projekt. Die HBO-Verantwortlich waren von der spektakulären Zusage hingegen verwirrt: "Wir meinten jemanden WIE Robert Redford".

Selbst ein prominenter Name wie Robert Redford konnte die HBO-Produzenten aber nicht von ihren grundlegenden Bedenken am Konzept abbringen. Die kreativen Differenzen besiegelten das Schicksal des Projekts. Glücklicherweise gewann Sheridan irgendwann die Rechte an seiner Western-Idee zurück und Yellowstone der Konkurrenz anbieten. Der Rest ist TV-Geschichte.

Yellowstone wurde ohne Robert Redford zum Mega-Erfolg, aber ein Happy End gibt es nicht

Und was ist aus Robert Redford geworden? Tatsächlich soll Kevin Costner immer Taylor Sheridans Favorit für die Rolle des John Dutton gewesen sein. Und so war er auch nach dem HBO-Desaster wieder Top-Kandidat auf der Besetzungs-Wunschliste.

Mach 3 Staffeln auf Netflix: Schaut hier den Trailer zu Yellowstone Staffel 4

Yellowstone - S04 Trailer (Deutsch) HD

Der jahrelange Kampf um Yellowstone zahlte sich aus. Das Western-Drama wurde nicht nur eine der erfolgreichsten TV-Serien der letzten Jahre, sondern begründete auch ein gewaltiges Serien-Universum, das in Zukunft mit weiteren Spin-offs ausgebaut wird.

Umso tragischer ist es, dass der Serien-Schöpfer und sein Star sich schließlich verkrachten. Der Streit hinter den Kulissen hat nun zur Folge, dass Yellowstone nach 5 Staffeln beendet wird. Kevin Costner wird in den letzten Episoden, die Ende 2024 veröffentlicht werden sollen, nicht mehr zu sehen sein. Ob mit oder ohne ihn: Das Yellowstone-Universum ist aber nicht zu stoppen.



Nicht nur bei Netflix: Wo kann ich alle Folgen von Yellowstone gucken?

Derzeit umfasst Yellowstone vier komplette und eine halbe fünfte Staffel. Die ersten drei Seasons finden sich seit Januar 2024 im Angebot von Netflix. Wer danach weiterschauen möchte, kann Staffel 4 und Staffel 5.1 aktuell bei Magenta TV und Paramount+ streamen. Solltet ihr euch für ein Abo bei Paramount+ entscheiden, könnt ihr dort mit den Spin-offs 1883 und 1923 direkt tiefer in das Yellowstone-Universum eintauchen.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Januar bei Netflix und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im Januar, die bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr zum Jahresanfang nicht nur packende Krimi-Stoffe, sondern auch eine heiß erwartete Kriegsserie von Steven Spielberg, eine verblüffende Marvel-Rückkehr und vieles mehr.