Krach bei der erfolgreichsten US-Serie: Kevin Costner-Streit eskaliert komplett und die neuste Entscheidung klingt unglaublich

Seit Monaten brodelt es hinter den Kulissen der erfolgreichsten US-Serie: Jetzt könnte das Finale von Yellowstone sogar ohne den Star Kevin Costner auskommen.

Stellt euch eine alternative Zeitlinie vor, in der Game of Thrones in Staffel 5 kurzfristig umgeworfen wird, weil sich Jon Snow-Darsteller Kit Harington mit den Showrunnern überworfen hat. Die Serie wird einfach beendet und Jon kommt in den letzten Folgen gar nicht mehr vor. So ähnlich sieht gerade die Realität der derzeit erfolgreichsten Dramaserie im US-Fernsehen aus: Yellowstone.

Das Drama um Kevin Costner und Yellowstone in Kürze erklärt

Das Western-Drama entwickelte sich mit Hauptdarsteller Kevin Costner (Der mit dem Wolf tanzt) zum Quoten-Hit, der mehrere Spin-offs hervorbrachte. Dann bröckelte es hinter den Kulissen. Costner nutzte den Yellowstone-Ruhm, um sein mehrteiliges Traumprojekt Horizon zu realisieren. Das kam allerdings den Dreharbeiten seiner Serie in die Quere.

Paramount Yellowstone

Auseinandersetzungen um Costners Gage sowie die kreative Kontrolle von Schöpfer/Autor Taylor Sheridan schlossen sich an. Kurzerhand verkündete Sheridan das Ende von Yellowstone nach der 5. Staffel und eine Art Fortsetzung mit dem neuen Star Matthew McConaughey.

Das Problem: Die 5. Staffel wird noch gedreht. Mit Costner oder ohne Costner?

Das sind die neusten Entwicklungen im Yellowstone-Drama

Die 5. und letzte Staffel von Yellowstone besteht aus zwei Hälften. Die erste läuft gerade in den Staaten, die finalen sechs Episoden werden die Serie dann im November 2024 zu Grabe tragen.

Paramount Yellowstone

In diesen letzten Folgen sollte Kevin Costners Familien-Oberhaupt John Dutton "viel seltener" zu sehen sein, als davor. Das war der Kompromiss zwischen Studio, Star und Schöpfer.

Der Journalist Matthew Belloni meldete kürzlich, dass ein folgenschwerer Schritt vollzogen wird. In seinem Branchen-Podcast The Town erklärte er:

Nach meinem Wissensstand wird [Costner] in diesen Episoden gar nicht auftauchen.

Yellowstone könnte also ohne den Star der Serie in den Sonnenuntergang reiten, eine Herausforderung selbst für einen findigen Drehbuchautor wie Taylor Sheridan.

Warum der harte Schritt realistisch ist

Costner hatte bereits im September angekündigt, dass er wegen des Yellowstone-Endes womöglich vor Gericht ziehen wird. Wie Slash Film anmerkt, wäre es von Seiten der Serienmacher deshalb naheliegend, die Zusammenarbeit mit ihm gänzlich zu beenden.

Kevin Costner arbeitet unterdessen weiter an Horizon: An American Saga. Insgesamt will der Hollywood-Star vier Filme des Western-Epos realisieren, zwei wurden bereits gedreht. Die Saga, die vor und nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg spielt, startet im Juni und August 2024 in den USA.

Yellowstone könnt ihr in Deutschland bei Paramount+ streamen.

