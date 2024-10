Yellowstone-Star Kelly Reilly erklärt, warum Kevin Costners Ausstieg sogar perfekt zum Finale passt

Für die finalen Yellowstone-Folgen wird Kevin Costner nicht als John Dutton zurückkehren. Jetzt erklärte Co-Star Kelly Reilly, warum seine Abwesenheit gar kein Problem ist.

Ab November endet der Serien-Hit Yellowstone mit den letzten Folgen der 5. Staffel. Für den Abschluss der Hauptserie, die womöglich trotzdem noch für weitere Folgen verlängert wird, wird Kevin Costner nicht in seiner Paraderolle als John Dutton zurückkehren. Hintergrund ist ein langwieriger Streit zwischen dem Star und Serienschöpfer Taylor Sheridan.

Jetzt sprach Costners Co-Star sowie Beth Dutton-Darstellerin Kelly Reilly über dessen Abwesenheit – die für das Yellowstone-Finale gar nicht tragisch sein soll.

Kevin Costner sollte so oder so kein großer Teil des Yellowstone-Finales sein

In einem aktuellen Interview mit Entertainment Weekly spricht Reilly darüber, dass Costners Charakter sowieso kaum Screentime in den letzten Folgen der Serie haben sollte:

Die Abwesenheit war Teil des Endes. Das ist nicht etwas, das wir ändern mussten, das war bereits in der Geschichte verankert. Es würde immer passieren, es kam nur ein bisschen anders.

Schaut hier einen Trailer zum zweiten Teil der 5. Staffel Yellowstone:

Yellowstone - S05b Teaser Trailer (English) HD

Klingt ganz danach, als würden sich die letzten Folgen von Yellowstone Staffel 5 viel mehr auf John Duttons Umfeld und engste Familienmitglieder konzentrieren. Offenbar wäre Costner in den finalen Episoden also selbst kaum aufgetreten.

Wann startet das Yellowstone-Finale in Deutschland?

Der deutsche TV-Sender AXN Black wird die letzten Episoden ab dem 12. November 2024 um 20:15 Uhr fast zeitgleich zur US-Premiere ausstrahlen. Jede Woche am Dienstag kommt eine neue Folge. Wann das Yellowstone-Finale bei Paramount+ oder Netflix erscheint, ist noch nicht bekannt.

