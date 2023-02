You Staffel 4: Dieser Netflix-Star war in Harry Potter dabei, aber ihr müsst genau hinschauen

Netflix-Star Charlotte Ritchie spielt in You Staffel 4 Joes neue Obsession. Die Schauspielerin hatte einen ihrer ersten Auftritte in Harry Potter 4. Den werden allerdings viele verpasst haben.

Charlotte Ritchie gilt nicht nur Joe Goldbergs (Penn Badgley) ganze Aufmerksamkeit. Viele You - Du wirst mich lieben-Fans fragen sich, woher sie den neuen Staffel 4-Star kennen. Eine mögliche Antwort ist Harry Potter und der Feuerkelch. Das Langfilm-Debüt der Schauspielerin ist allerdings so klein, dass ihre Rolle keinen richtigen Namen hat.

In You Staffel 4 spielt Charlotte Ritchie die Kunst-Galeriestin Kate. In Joes neuer Stadt London ist sie seine Nachbarin und es dauert nicht lange, bis sie die blutigen Folgen dieser verhängnisvollen Nähe zu spüren bekommt.

18 Jahre vor You Staffel 4: Charlotte Ritchies erster Kinoauftritt ist leicht zu übersehen

Der vierte Teil der Harry Potter zeigt Ritchie als Teenagerin und Slytherin-Schülerin, die einer Unterrichtsstunde in Verteidigung gegen die dunklen Künste beiwohnt. Dabei ist auch das Held:innengespann um Harry (Daniel Radcliffe) anwesend. Ritchie sitzt im Hintergrund und wird lediglich als "unidentified Slytherin girl (III)" im Abspann erwähnt.

Warner Drückt direkt hinter Ron Weasley (Rupert Grint) die Schulbank: Charlotte Ritchie

Um wen es sich dabei genau handeln soll, ist nicht bekannt. Überlegungen von Harry Potter Fandom zufolge verkörpert Ritchie womöglich die Figuren Daphne Greengrass oder Tracy Davis.



Wann kommt der zweite Teil von You Staffel 4 zu Netflix?

Wie es mit Joe und Kate weitergeht, werden Netflix-Fans in Kürze erfahren. Nachdem Anfang Februar der erste Teil der 4. Staffel bei Netflix veröffentlicht wurde, soll Teil 2 am 9. März 2023 folgen.

