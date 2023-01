Neu bei Netflix im Februar: Serienkiller-Rückkehr, ein kontroverser DC-Blockbuster und viele weitere neue Filme und Serien

Netflix-Abonnent:innen erwartet ein prall gefülltes Streaming-Programm im Februar. Welche neuen Filme und Serien starten? Hier findet ihr die Übersicht der Neuzugänge und Highlights.

Im Februar könnt ihr euch bei Netflix vor Highlights kaum noch retten. Denn zahlreiche spannende Neuheiten bereichern in den kommenden Wochen das Angebot des Streaming-Diensts. Hier findet ihr die Übersicht über alle neuen Filmen und Serien bei Netflix im Februar.



Filmfans können sich auf einige sehenswerte Neuzugänge im Februar 2023 freuen. Neben frischen Katalogtiteln, wie dem DC-Action-Spektakel Wonder Woman 1984, startet pünktlich vor Valentinstag die Netflix-RomCom Your Place or Mine mit den Stars Reese Witherspoon und Ashton Kutcher. Wer es weniger romantisch mag, sollte sich den norwegischen Werwolf-Horror Viking Wolf vormerken.

Auch Serienfans erwarten zahlreiche Neuheiten für den nächsten Binge an frostigen Februar-Tagen. Das größte Highlight unter den Serien-Rückkehrern ist das Wiedersehen mit Netflix' heißgeliebten Psycho-Stalker Joe Goldberg in der 4. Staffel von You. Nicht verpassen solltet ihr zudem den Comedy-Geheimtipp Girls5Eva, der hierzulande bisher nur im kürzlich eingestellten Peacock-Angebot von Sky zu sehen war.

Neue Filme bei Netflix im Februar

Netflix Your Place or Mine

Neue Serien bei Netflix im Februar

Netflix Girls5Eva

Neuen Dokumentationen und Reality-Shows bei Netflix im Februar

Neue Comedy-Specials bei Netflix im Februar

14.02.2023: Jim Jefferies: High n’ Dry

19.02.2023: Whindersson Nunes: Das ist keine Predigt

28.02.2023: A Whole Lifetime with Jamie Demetriou

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2023 bei Netflix und mehr

Wir blicken voller Vorfreude auf das Serienjahr 2023 und geben euch einen Ausblick auf die 23 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und mehr zu entdecken geben wird.

Was erwartet uns über die neuen Marvel- und Star Wars-Serien sowie die heißerwarteten Netflix-Adaptionen von Avatar und One Piece hinaus? Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Fantasy oder geballte Action mögt: 2023 hält für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.