Zeitweise ausverkauft: Die limitierte 4K-Box einer der coolsten Horror-Action-Reihen ist wieder erhältlich

Nur 1.000 Stück existieren von der Resident Evil 4K Box mit allen sechs Teilen. Zeitweise war sie ausverkauft, jetzt gibt es sie wieder bei Amazon.

Wenn sich Milla Jovovich in den sechs Resident Evil-Filmen durch Reihen infizierter Zombies ballert, bleibt kein Auge trocken. Die Sci-Fi-Horror-Reihe mit ordentlichem Action-Einschlag hat zwar nicht viel mit den Spielen zu tun, aber entwickelte ihren eigenen Charme mit einem großen Cast, brutalen Set-Pieces und einer charismatischen Heldin.

Seit kurzem gibt es Resident Evil 1-6 in einer 4K-Box, die auf 1.000 Stück limitiert wurde. Bei Amazon war sie zeitweise ausverkauft. Jetzt ist sie wieder erhältlich!

Auf 1.000 Stück limitiert: Das bietet die Resident Evil-Box

Die pechschwarze Resident Evil-Box bietet alle sechs Filme der Reihe mit Milla Jovovich in 4K Ultra HD-Qualität. Das sind 691 Minuten Sci-Fi-Horror-Unterhaltung. Hinzu kommt einiges an Bonusmaterial, darunter Audiokommentare von Regisseur Paul W.S. Anderson, der bei allen Filmen seine Finger im verseuchten Spiel hat. Die Filme gibt's in Deutsch und Englisch im DTS HD 5.1 Master Audio Ton.

Ein echtes Schmankerl für die Sammlung ist die individuelle Nummerierung auf dem Cover. Jedes Stück der auf 1.000 Exemplare limitierten Edition ist einzigartig.

Bei Amazon kostet die Box 108,99 Euro * und bei MediaMarkt gibt es das gute Stück zum selben Preis *.

© Constantin Resident Evil Box

Die Resident Evil-Box besteht aus:

Die bestmögliche Bildqualität zuhause mit 4K-Blu-rays

Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt. Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer und selbst ältere Filme wie die frühen Resident Evil-Filme erstrahlen dank 4K in ganz neuem Glanz.

