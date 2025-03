Zero Day von Platz 1 der Netflix-Charts verdrängt: Die neue Serie könnte kaum gegensätzlicher sein

In Deutschland hat sich eine neue Serie an die Spitze der Netflix-Charts gesetzt und damit den düsteren Polit-Thriller Zero Day mit Robert De Niro in der Hauptrolle verdrängt.

Wer sich die Top 10 der beliebtesten Serien bei Netflix in den vergangenen Tagen und Wochen angeschaut hat, wird früher oder später über Zero Day gestolpert sein. In dem Polit-Thriller übernimmt Schauspiellegende Robert De Niro die Rolle eines ehemaligen US-Präsidenten, der nach einem Cyber-Angriff in die Politik zurückkehrt.

Im Grunde dominierte die sechsteilige Miniserie seit ihrer Veröffentlichung die Netflix-Charts. Nun hat sich ein anderes Projekt an die Spitze gesetzt – und das könnte vom Tonfall kaum gegensätzlicher sein. Vergesst die beunruhigenden Bilder des grübelnden Robert De Niro. Kate Hudson übernimmt ab sofort mit guter Laune.

Neuer Platz 1 in den Netflix-Charts: Kate Hudson stößt Zero Day mit Running Point vom Thron

Running Point ist die neue Nr. 1 in den Netflix-Charts der beliebtesten Serien. Am 27. Februar feierte die Workplace-Comedy ihre Premiere bei dem Streamer. Während sie es in den USA direkt an die Spitze schaffte, stieg die Feel-Good-Serie hierzulande erst auf Platz 4 ein. Jetzt ist sie ganz oben angekommen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Running Point schauen:

Running Point - S01 Trailer (Deutsch) HD

In Running Point wird Kate Hudson unverhofft zur neuen Präsidentin eines in Los Angeles beheimateten Basketballteams, das in der Krise steckt. Fortan muss sie sich in ihrer neuen Rolle behaupten und dafür sorgen, dass dem Franchise das Comeback gelingt. Die Serie kommt mit zehn halbstündigen Episoden und sehr viel Humor daher.

Verglichen wurde Running Point im Voraus mit ähnlich gelagerten Serien wie Ted Lasso. In unserem Serien-Check verraten wir euch, wie gut das Netflix-Original im direkten Vergleich zu dem Überraschungshit aus dem Hause Apple TV+ ist. Darüber hinaus haben wir alle Infos zu einer möglichen 2. Staffel von Running Point notiert.

Die Top 10 der aktuell beliebtesten Serien bei Netflix

Wir dürfen gespannt sein, wie lange sich Running Point auf Platz 1 halten kann. Mit der Harlan Coben-Verfilmung Kein böser Traum befindet sich die nächste Netflix-Serie auf der Überholspur, während seit dieser Woche ebenfalls die Original-Produktion Der Leopard am Start ist, die auf dem letzten Platz in die Top 10 eingestiegen ist.