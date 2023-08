"Ziemlich enttäuschend": Zack Snyder stört die harte Kritik an seinem Fantasy-Flop auch 12 Jahre später noch

Zack Snyders Sucker Punch Film endete als Fantasy-Fiasko. Die schlechten Kritiken verletzen ihn noch immer. In einem neuen Interview erklärt er, warum.

Fantasy-Meister Zack Snyder plant neue Sucker Punch-Version mit ursprünglichem Ende

Sucker Punch war Zack Snyder (300, Zack Snyder's Justice League) erster Film nach eigenem Drehbuch. Die entgrenzte Fantasy-Action mitfand 2011 kein großes Wohlwollen unter Kritiker:innen.

Viele Kritiker:innen warfen dem Film beim Kinostart vor, die Körper seiner weiblichen Figuren optisch auszubeuten und für die Fantasien junger Männer einzuspannen (via Variety ). Snyder hielt nun im Interview mit Variety dagegen:

Die Hauptkritik war, dass der Film zu exploitativ vorging. Die Leute dachten, es geht nur um die Kämpfe der Mädchen. Das fand ich ziemlich

enttäuschend. [...]

Der Film sagt dem Publikum genau, [dass er ihnen zeigen wird,] was sie sehen wollen. Sie wollen die Mädchen nicht als starke Figuren sehen, sondern in sexy Outfits. [Der Vorwurf der Ausbeutung] war interessant. Als ob ein Anti-Kriegsfilm den Krieg zu gut getroffen hätte.

Teil von Snyders Frust scheint auch daher zu rühren, dass er sein ursprünglich geplantes Finale nicht einsetzen konnte. Dort endet der Film mit einer verstörend fröhlichen Tanzszene der Hauptfigur Baby Doll (Emily Browning), wie Snyder im Interview erklärt.

Podcast: Ist Netflix’ The Witcher-Universum nach Henry Cavills Ausstieg zum Scheitern verurteilt?

In der 3. Staffel verabschiedet Netflix’ Fantasy-Hit The Witcher Henry Cavill als Hauptdarsteller. In Zukunft wird der Hexer von Liam Hemsworth verkörpert. Kann die Serie mit all ihren geplanten Spin-offs diesen Rückschlag überleben?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir diskutieren mit FILMSTARTS-Gast Sebastian, ob der Henry Cavill-Abschied gelungen ist, welche Stärken und Schwächen das Staffel 3-Finale bei Netflix mitbringt und wie es jetzt mit The Witcher weitergeht.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.