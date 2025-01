"Zu 100%": The Big Bang Theory-Star würde sofort zur neuen Serie zurückkehren

Zu The Big Bang Theory soll sich eine neue Spin-off-Serie in Entwicklung befinden. Ein Star aus dem Original ist von dem Plan schon begeistert und will wieder mitspielen.

Das The Big Bang Theory-Universum wächst auch Jahre nach dem Serienende immer noch weiter. Neben dem Ableger Young Sheldon und dem neuen Spin-off Georgie & Mandy's First Marriage ist eine weitere neue Serie aus dem Nerd-Kosmos in Arbeit. Bislang sind schon erste Stars aus dem Original für eine Rückkehr bestätigt. Jetzt hat sich eine weitere Darstellerin der Mutterserie begeistert über ein mögliches Comeback ihrer Figur geäußert. Amy-Darstellerin würde sofort für neues The Big Bang Theory-Spin-off zurückkehren In der Rolle von Sheldon Coopers späterer Freundin und dann auch Ehefrau Amy Farrah Fowler war Mayim Bialik von Staffel 3 bis zum Serienende in TBBT zu sehen. Für das große Young Sheldon-Finale spielte sie ihre Paraderolle letztes Jahr noch einmal. Wenn es nach ihr geht, kehrt Bialik auch für die neue geplante The Big Bang Theory-Spin-of-Serie zurück. Gegenüber TVLine sagte sie kürzlich: Ich würde Amy zu 100% wieder spielen. Da habe ich keine Bedenken. Ich denke, es wäre fantastisch. Bis jetzt wurden nur Kevin Sussman, Lauren Lapkus und Brian Posehn in ihren bekannten Originalrollen Stuart, Denise und Bert für das geplante TBBT-Projekt verpflichtet. Die Serie wird für den Streaming-Dienst Max entwickelt, hat bislang aber noch gar kein offizielles grünes Licht erhalten. Wann startet die neue The Big Bang Theory-Serie? Bis jetzt befindet sich das nächste TBBT-Ableger noch in einer frühen Planungsphase. Vor 2026 oder womöglich erst 2027 rechnen wir nicht mit einem Start, falls das Projekt überhaupt in Produktion geht. Mit Mayim Bialik wäre zumindest ein zugkräftiger weiterer Original-Star an Bord. Alle 12 Staffeln von The Big Bang Theory könnt ihr gerade bei Netflix im Abo streamen. Dort gibt's auch alle 7 Staffeln des Spin-offs Young Sheldon in der Flat. Mehr lesen: Alle wichtigen und bekannten Infos zum neuen TBBT-Ableger

