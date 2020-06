Zukunft von Superman: Henry Cavill will DC-Held noch Jahre spielen

In einem neuen Interview schwärmt Henry Cavill von Superman als Figur. Wenn es nach ihm ginge, würde er den DC-Superhelden noch jahrelang spielen.

Wird Henry Cavill nochmal in seiner DC-Rolle als Superman zu sehen sein? In letzter Zeit gab es verschiedene Berichte, die einer Rückkehr des Schauspielers erst neue Hoffnung verliehen haben und dann doch wieder alles sehr unwahrscheinlich aussehen ließen.

Der letzte Informationsstand war, dass sich Henry Cavill zurzeit in keinerlei Verhandlungen über seine DC-Zukunft befinden soll. Ein neues Interview mit dem Schauspieler zeigt aber wieder, wie sehr Cavill die Figur am Herzen liegt.



Henry Cavill will Superman noch Jahre spielen

In einem neuen Interview für die Actors on Actors-Reihe von Variety sprach Henry Cavill mit Patrick Stewart. Die Unterhaltung drehte sich schließlich auch um Superman, wobei Cavill über den DC-Helden erneut ins Schwärmen geriet:

[...] Ich war schon immer ein Fan von Superman. Bei einer Figur wie dieser trägst du den Umhang am Set und auch außerhalb des Sets. Es wird zu einem Teil deiner öffentlichen Erscheinung. Wenn ich Kindern begegne, sehen sie mich nicht unbedingt als Henry Cavill, aber vermutlich als Superman. Und damit ist Verantwortung verbunden. [...]

Gleichzeitig zeigte sich Henry Cavill auch euphorisch gegenüber der Vorstellung, Superman noch länger zu spielen:

[...] Weil es so ein wundervoller Charakter ist, wird es zur Verantwortung, mit der ich glücklich bin und ich hoffe, dass ich Superman in den nächsten Jahren noch weiter spiele. [...]

Die passende Gelegenheit für Henry Cavills Superman-Rückkehr steht noch aus

Wenn es nach Henry Cavill geht, steht seinem Superman also noch eine längere DC-Zukunft bevor. Die Frage ist nur, in welchem Zusammenhang oder in welchen kommenden Projekten des Comicfilm-Universums der Superheld noch auftreten könnte. Bislang soll Superman in den Drehbüchern von geplanten DC-Blockbustern wie Black Adam, The Batman und The Flash nicht auftauchen.

Die nächste Gelegenheit wäre am ehesten der für 2021 bestätigte Snyder-Cut von Justice League, in dem Superman eine bedeutende Rolle einnimmt. Inwiefern dafür neue Szenen mit Henry Cavill gedreht werden oder nur bereits abgedrehtes Material neu verwendet wird, ist zurzeit aber nicht klar.

Glaubt ihr an weitere Superman-Auftritte von Henry Cavill im DC-Filmuniversum?