Henry Cavills Superman-Rückkehr wahrscheinlicher denn je

Das alte DC-Universum ist offenbar noch lange nicht tot. Nach der Ankündigung des Snyder-Cuts befeuern neue Gerüchte die Rückkehr von Henry Cavill als Superman.

In den vergangenen Tagen gab es einige aufregende Nachrichten aus der DC-Ecke zu vernehmen, allen voran die Ankündigung von Zack Snyder's Justice League. Obwohl es zuletzt eher so aussah, als würde sich Warner Bros. langsam, aber sicher von seinem alten DC-Universum lösen, scheint diese Ära längst nicht vorüber zu sein.

Wie Deadline in Erfahrung gebracht hat, könnte uns schon bald die Rückkehr von Henry Cavill als Superman erwarten. Von offizieller Seite bestätigt diese Rückkehr zwar noch nicht. Deadline gehört als Branchenblatt aber fraglos zu den vertraulicheren Quellen im Netz. Bereits vor ein paar Wochen kursierten ähnliche Gerüchte.

Henry Cavills Superman ist noch nicht weg vom Fenster

Ausgehend von dem Deadline-Bericht sollten wir uns allerdings keine Hoffnungen auf Man of Steel 2 machen. Stattdessen soll Henry Cavills Superman im Rahmen eines anderen Film auftreten. Unklar ist, um welches Projekt es sich dabei genau handelt. Ein Blick in den zukünftigen DC-Plan liefert verschiedene Optionen.

Schaut den Trailer zum Snyder-Cut von Justice League:

Zack Snyder's Justice League - Announcement Teaser (English) HD

Zuerst wären da Wonder Woman 1984 und The Suicide Squad. Beide Film sind bereits abgedreht und terminiert. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass Henry Cavill hier einen Auftritt hat - höchstens in Form einer nachträglich gedrehten Post-Credit-Szene. Auch The Batman scheint eher ungeeignet, immerhin handelt es sich hier um ein losgelöstes DC-Projekt à la Joker.

Möglichkeiten für Henry Cavills Superman-Rückkehr

Darüber hinaus befinden sich aber einige DC-Filme am Horizont, deren Produktion noch nicht allzu weit fortgeschritten ist. Shazam! 2, Aquaman 2 und Black Adam mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle bieten sich durchaus für einen Superman-Auftritt an. Gerade der erste Shazam-Film näherte sich schon in einem ganz speziellen Moment dem Mann aus Stahl.

Denkbar wäre aber auch, Henry Cavills Superman in einem völlig anderen Projekt unterzubringen, womöglich auch in einer Serie auf HBO Max. Bisher wissen wir auch nicht, wie groß die Rückkehr ausfallen wird: Von einem Cameo bis zu einer zentralen Rolle ist alles möglich. Wer weiß, vielleicht plant Warner Bros. auch einen zweiten Justice League-Film, wenn der Snyder-Cut durch die Decke geht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was glaubt ihr, wie Henry Cavills Superman zurückkehren wird?