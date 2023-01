Zum ersten Mal bei Netflix: Bildgewaltiges Sci-Fi-Meisterwerk, das spektakuläre Action mit hirnschmelzender Story mixt

Ab sofort könnt ihr Christopher Nolans Tenet bei Netflix streamen. Der Sci-Fi-Blockbuster ist durch die Pandemie etwas im Kino untergegangen, sprengt aber auch als Stream alle Synapsen als bildgewaltiger Mindfuck.

Bevor Christopher Nolan dieses Jahr seinen neuen Film Oppenheimer über den Erfinder der Atombombe ins Kino bringt, könnt ihr bei Netflix ab jetzt im Abo seinen letzten Blockbuster Tenet streamen. Der Sci-Fi-Exzess fesselt mit seinen komplexen Story-Ideen und beeindruckenden Setpieces, während beide Elemente Nolan-typisch meistens verbunden sind.

Von Müll bis Meisterwerk: Wir ranken alle Christopher Nolan-Film Filme

Tenet packt mit abgefahrenem Zeitreise-Konzept und gewaltiger Action

In der Handlung von Nolans Film landet der Protagonist (John David Washington) in einer außergewöhnlichen Spionage-Welt mit komplett neuen Gesetzen der Zeit. Für seine Mission, bei der es um die Zukunft der gesamten Menschheit geht, muss er eine besondere Technik nutzen. Die sorgt dafür, dass sich Objekte und Menschen rückwärts durch die Zeit bewegen können, ohne die Gegenwart zu verlassen.

Schon Nolan-Hits wie Inception mixten eine anspruchsvolle Geschichte mit wuchtigen Blockbuster-Schauwerten. Für Tenet hat der Regisseur dieses Konzept aber nochmal auf die Spitze getrieben. Ohne ausführliche Erklärungen entfesselt der Sci-Fi-Kracher das komplexe Zeitreise-System vor allem durch überragende Montagen und Action-Setpieces, die mitreißend und gleichzeitig überfordernd sind.

Das spektakuläre Spiel mit gleichzeitigen Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft lässt man am besten auf sich wirken, ohne sofort jede Szene unbedingt verstehen zu wollen.

Passagen wie der anfängliche Sturm auf die Kiewer Oper, die Heist-Sequenz am Flughafen von Oslo, die Autobahnverfolgung in Tallinn oder das brachiale Finale in den sowjetischen Ruinen sind ein audiovisueller Hochgenuss, den Nolan als Blockbuster-Achterbahnfahrt entfesselt.

Und gerade bei Netflix habt ihr ab jetzt die Gelegenheit, Tenet auch mehr als einmal zu erleben. Bei Nolans Blockbuster-Meisterwerk lohnt sich nämlich auch eine zweite (oder dritte, vierte, fünfte,...) Sichtung.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



