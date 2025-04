Zum ersten Mal seit 16 Jahren: Neuer Fantasy-Horror schafft, was seit Avatar keinem anderen Film gelang

Der Fantasy-Horror aus Ryan Cooglers Blood & Sinners kennt auch in der zweiten Kinowoche kein Halten und bricht sogar einen beeindruckenden Genre-Rekord.

Das Horror-Blutbad von Blood & Sinners ist offiziell ein Phänomen. Schon in der ersten Kinowoche stieß der Vampir-Thriller von Regisseur Ryan Coogler (Black Panther, Creed) den gehypten Minecraft-Film vom Thron des US-amerikanischen Box Office, während er ein seltenes A im CinemaScore erhielt. Auch die zweite Woche kann sich absolut sehen lassen.

Horror-Phänomen Blood & Sinners verliert kaum Zuschauer:innen und bricht Rekord

Wie der Hollywood Reporter nach dem zweiten Wochenende mit Blood & Sinners im Kino berichtet, verlor der Film mit Michael B. Jordan nur 5 Prozent an Publikum im Gegensatz zur Vorwoche und nahm nach den ersten 48 Millionen US-Dollar immer noch 45,7 Millionen im heimischen Markt ein. Das ist der geringste Rückgang aller Zeiten bei einem Film mit Budget über 40 Millionen seit Avatar - Aufbruch nach Pandora (der damals laut Variety 1,8 Prozent einbüßte) und der geringste Rückgang für einen kleinen Horror-Film mit R-Rating überhaupt.

Blood & Sinners kostete 90 Millionen US-Dollar und nahm international bereits über 163 Millionen ein (laut The Numbers ). Darüber hinaus können sich sowohl Kritik als auch Publikum auf den Film einigen, wie die Rotten Tomatoes -Meter von 98 und 97 Prozent bezeugen. Auf Moviepilot erhielt der am 17. April gestartete Titel erst 160 Bewertungen und einen Durchschnitt von 7,2.

In Cooglers Blutorgie spielt Michael B. Jordan eine Doppelrolle als Zwillinge Smoke und Stack, die nach dem Ersten Weltkrieg in die Unterwelt von Chicago absteigen und danach in ihre Heimat in Mississippi zurückkehren. Dort eröffnen sie eine Juke-Bar, doch es dauert nicht lange, bis waschechte Vampire an die Tür klopfen, denen es nach etwas anderem als Cocktails und Musik dürstet.

Vampire sind nach wie vor gefragt im Horror-Bereich

Der Erfolg von Blood & Sinners beweist, dass die Twilight-Saga noch lange nicht der Sargnagel im Horror-Phänomen der unsterblichen Blutsauger war. Anfang dieses Jahres sorgte das Nosferatu-Remake von Robert Eggers für Aufsehen, die Interview with the Vampire-Serie bereitet gerade ihre 3. Staffel vor und bedient sich am Gesamtwerk von Vampir-Göttin Anne Rice. Auch ein neuer Blade-Film ist seit längerem im Gespräch.

Mit Filmen wie Renfield und 5 Zimmer Küche Sarg, beziehungsweise der Serienadaption What We Do in the Shadows, gab es in den letzten Jahren sogar einziges über Dracula und seinesgleichen zum Lachen.