Zuwachs im The Walking Dead-Universum: Der Start der neuen Serie steht fest

The Walking Dead erhält nach Fear ein weiteres Spin-off. Jetzt steht auch der Start für World Beyond fest. Die Wartezeit ist nicht mehr lang.

Die Comic-Vorlage ist versiegt, aber neben der Hauptserie The Walking Dead spießen die Spin-offs weiter. The Walking Dead: World Beyond ergänzt die Welt der Zombie-Apokalypse. Dass der Start der Serie im Frühjahr liegt, war bereits bekannt. Jetzt haben wir ein genaues Datum:

The Walking Dead: World Beyond startet am 12. April 2020

Das berichtet Geek Tyrant und schickt der Startmeldung direkt eine kleine Enttäuschung hinterher. Demnach gab AMC bekannt, dass die Serie lediglich 2 Staffeln umfassen soll. In der ersten Staffel sollen 10 Episoden enthalten sein.

Das neue The Walking Dead-Universum mit Rick Grimes

Schlecht muss das aber gar nicht unbedingt sein. Vielmehr zeigt die Begrenzung auf einige wenige Folgen, dass AMCs The Walking Dead-Team einen klaren Plan in dem wachsenden TWD-Universum verfolgt. Darin stellt World Beyond lediglich eine Koordinate dar, die wiederum mit den drei angekündigten Rick-Filmen verbunden ist. Der Trailer deutete an (oben im Player), dass die CRM-Gruppe eine Rolle spielt, die im Zusammenhang mit Ricks Abgang aus der Hauptserie steht.

Das The Walking Dead-Universum der Zukunft besteht aus Fragmenten, eine kurze, schon jetzt zeitlich begrenzte Serie passt da gut ins Bild. (Alles über die Rick-Filme lest ihr hier.)



Worum geht es in The Walking Dead: World Beyond?

Die neue AMC-Serie spielt knapp ein Jahrzehnt nach dem Beginn der Apokalypse und handelt von einer Gruppe junger Menschen, die in der Welt der Zombies aufgewachsen sind.



Alexa Mansour spielt Hope , eine gutmütige Rebellin, die sich nach außen hin optimistisch gibt, innerlich aber sehr traurig ist.

, eine gutmütige Rebellin, die sich nach außen hin optimistisch gibt, innerlich aber sehr traurig ist. Aliyah Royale spielt Iris . Details zur Figur sind noch nicht bekannt.



. Details zur Figur sind noch nicht bekannt. Nicolas Cantu spielt Elton , einen für sein Alter recht kleinen Jugendlichen, der sich gerne schick anzieht und Karate kann.



, einen für sein Alter recht kleinen Jugendlichen, der sich gerne schick anzieht und Karate kann. Hal Cumpston spielt Silas, einen großgewachsenen, schüchternen Jugendlichen, der mit seiner körperlichen Wucht aber auch andere unabsichtlich einschüchtert.

Am 24.02.2020 geht es mit The Walking Dead bei Sky Ticket weiter. Das Spin-off World Beyond wird zunächst bei Amazon laufen.

Ist The Walking Dead noch gut? Hört den Moviepilot-Podcast:

In der The Walking Dead-Episode unseres Podcasts Streamgestöber fragen wir, ob die Mutterserie des Franchise noch einen Puls hat:

In der 6. Folge Streamgestöber knöpfen sich Max, Sebastian und Yves The Walking Dead vor und fragen: Ist die Horrorserie nach einem ganzen Jahrzehnt noch gut? Dafür schauen sie auf die Höhepunkte und Tiefpunkte aus 10 Staffeln The Walking Dead.



Freut ihr euch auf die neue The Walking Dead-Serie?