Zwei Captain Americas prallen im MCU aufeinander: Das Ende von Falcon & Winter Soldier Folge 5 erklärt

The Falcon and the Winter Soldier Folge 5 stellt die Weichen für ein episches Marvel-Finale. Ein mysteriöser Koffer und ein neuer Schild bereiten die große Schlacht der Captain Americas vor.

Achtung, Spoiler zu The Falcon and the Winter Soldier: Nach einem der verstörendsten MCU-Momente schien das Schicksal des brutalen Captain America-Nachfolgers John Walker am Ende der 4. Folge von The Falcon and The Winter Soldier besiegelt.

Bevor in der kommende Woche das große MCU-Finale zu sehen ist, bringt Folge 5 nun einige Wendungen ins Spiel. Denn die erste Abspannszene der neuen Marvel-Serie kündigt einen spektakulären Endkampf an: Captain America Sam Wilson vs Fake-Captain America John Walker.

The Falcon and the Winter Soldier: Was ist in Sam Wilsons Koffer?

Nachdem Bucky und Sam den brutalen John Walker besiegen konnten und ihm Captain Americas Schild abnahmen, zieht sich Sam zurück und widmet sich dem Familienleben bei seiner Schwester. Bald schon aber steht Bucky auf der Matte und hat einen rätselhaften Koffer im Gepäck.

© Marvel Studios The Falcon and the Winter Soldier: Sam Wilson

Folge 5 konzentriert sich auf Sams inneren Kampf, ob ein schwarzer Mann überhaupt der nächste Captain America sein sollte. Schließlich kann er, trotz Einwände des Supersoldaten Isaiah Bradley, aber alle Zweifel ausräumen und sich als neu erfundener Held den Flag Smasher stellen, die gerade ein Attentat in New York vorbereiten.

Am Ende der Episode öffnet Sam den mysteriösen Koffer. Was darin ist, bekommen wir nicht zu sehen. Marvel-Fans aber wissen, dass sich darin ein neuer Anzug samt neuer Flügel befindet, da seine alten Falcon-Schwingen zuvor von John Walker zerstört wurden.

Sam neuer Anzug wird sich erheblich vom alten Design unterscheiden, denn dieser wird ihn als wahren Captain America-Nachfolger im MCU vorstellen. Wer nicht bis zum Finale warten möchte, kann sich Sams neuen Captain America-Look bereits hier ansehen. Dieser wurde zuvor durch ein Spielzeug enthüllt.

Schaut hier unser Recap zur 5. Folge der neuen MCU-Serie!

Sams Schicksal & Der Kampf gegen Captain America | The Falcon & The Winter Soldier Folge 5 Recap

Post-Credit-Szene erklärt: 2 Captain Americas in The Falcon and the Winter Soldier

Sam Wilson wird im Finale von The Falcon and the Winter Soldier aber nicht der einzige Captain America sein, den wir zu sehen bekommen. Das verrät die erste Post-Credit-Szene der neuen MCU-Serie, die wir am Ende der 5. Folge zu sehen bekommen.

John Walker wurde offiziell seines Amtes als Captain America enthoben. Allerdings weigert er sich, diesen Titel so einfach wieder herzugeben. Die neue Abspannszene zeigt John dabei, wie er sich selbst einen neuen Captain America-Schild zusammenschweißt - der ist allerdings aus Metall und nicht mehr aus Vibranium.

Diesen 2. Schild gab es bereits in einem neuen Trailer kurz zu bestaunen:

© Marvel Studios John Walker und sein neuer Schild

Im Finale von The Falcon and the Winter Soldier steht also nicht nur der letzte Konflikt mit den Flag Smashers und hoffentlich eine Enthüllung des Power Broker bevor, sondern auch ein brutaler Zusammenstoß zwischen dem Fake-Captain America John Walker und dem echten neuen Cap Sam Wilson.

Nach The Falcon and the Winter Soldier: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

WandaVision und Falcon and the Winter Soldier haben eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ begonnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

Matthias, Max und Patrick haben sich die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns demnächst bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles zu den neuen Serien, welche wirklich Highlight-Potenzial haben und welche unser Interesse kaum wecken können.



