Zwei Top-Horrorfilme neu im Heimkino: Verstörender Zeitreise-Schocker & die Rückkehr einer der brutalsten Filmreihen

Bei Amazon könnt ihr jetzt zwei Horror-Highlights des letzten Jahres streamen. Beide Filme lohnen, überzeugen aber mit sehr unterschiedlichen Schock-Ansätzen.

2021 war wieder ein überaus abwechslungsreiches Jahr für Horrorfans. Wir haben Remakes (Candyman) und Filme mit originaler Idee gesehen (Old, Malignant). Zwei der außergewöhnlichsten Neustarts des letzten Jahres könnt ihr jetzt bei Amazon digital für euer Heimkino kaufen: Last Night in Soho und Saw: Sprial. Wir erklären, worum es in den Filmen geht und warum sie sich lohnen.

Last Night in Soho bei Amazon kaufen

Last Night in Soho - Trailer (Deutsch) HD

Last Night in Soho gehört zu unseren besten Filmen des Jahres. In Edgar Wrights Horrorthriller wird eine angehende Modedesignerin ins London der 1960er Jahre zurücktransportiert, wo ihre Träume düstere Risse bekommen. Der Horror in diesem verstörenden Zeitreise-Setting kommt langsam, wird euch dann aber überrollen. Regisseur Edgar Wright (Shaun of the Dead, Hot Fuzz) sorgt für viel Style. Zudem könnt ihr Netflix-Star und Alptraumkönigen Anya Taylor-Joy bei ihrer undurchschaubaren und mitreißenden Performance zusehen.

Zum Amazon-Stream von Last Night in Soho Zum Deal Deal

Saw: Spiral bei Amazon kaufen

Saw: Spiral - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Saw-Reihe schien totgeritten. Das Franchise, bekanntgeworden durch seine extremen brutalen Folterszenen, brauchte einen neuen Impuls. Mehr noch, eine komplette Überholung. Dann kam Chris Rock mit seiner Idee um die Ecke, die das Saw-Mastermind Darren Bousman als Regisseur umsetzte.

Denn Saw: Spiral ist ein Spin-off der bekannten Horrorreihe um den Jigsaw-Killer und seine brutalen Fallen-Spiele. Die Handlung folgt einem New Yorker Detective, der einen Serienkiller jagt, welcher Polizisten auf grausame Weise tötet. Wenn ihr glaubt, Saw kann euch nichts mehr bieten, dann lasst euch von diesem Film vom Gegenteil überzeugen.

Zum Amazon-Stream von Saw: Spiral Zum Deal Deal

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Auf welchen Horrorfilm habt ihr mehr Lust?