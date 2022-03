Zweitgrößte Netflix-Serie kehrt mit neuem Trailer zurück: In Bridgerton Staffel 2 wird alles anders

Der Trailer zur 2. Staffel der zweiterfolgreichsten Netflix-Serie Bridgerton ist da und verspricht wieder reichlich Romantik im alles andere als prüden England.

Bridgerton ist eine Netflix-Erfolgsgeschichte. Vor etwas mehr als einem Jahr brach die Serie sämtliche Rekorde des Streaming-Dienstes und konnte seitdem nur von Squid Game mit einer größeren Zuschauerschaft überholt werden. Mittlerweile hat Netflix in ein eigenes riesiges Bridgerton-Set investiert und so steht nun Ende März die 2. Staffel der Hit-Serie kurz bevor. Zeit also für einen richtigen Trailer.

Im Netflix-Trailer zu Staffel 2 von Bridgerton geht es heiß her

Nach dem ersten Teaser Trailer zu Bridgertons 2. Staffel hat Netflix nun einen langen Trailer veröffentlicht, der nicht nur Andeutungen macht, sondern auch Klarheit zur Handlung schafft: Wie schon in Staffel 1 kehren wir ins (alternative) sexy Regency-England von Bridgerton zurück, wo die anonyme Autorin Lady Whistledown ihre Feder schon für neuen Klatsch angespitzt hat.

Schaut hier den Trailer zur 2. Staffel Bridgerton bei Netflix

Bridgerton - S02 Trailer (Deutsch) HD

Nach Daphne (Phoebe Dynevor) rückt diesmal ihr ältester Bruder, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), ins Zentrum der Erzählung, der als ewiger Junggeselle lange keine Absicht hatte zu heiraten. Doch mit Edwina Sharma (Charithra Chandran) scheint die Richtige für eine Verlobung gefunden zu sein. Nur deren Schwester, die neue Bridgerton-Heldin Kate (Simone Ashley), zeigt sich von Anthony überhaupt nicht angetan und legt der Verbindung Steine in den Weg.

Die prominent in Szene gesetzte Biene auf dem Poster hat dabei eine tiefere Bedeutung: Sie hatte schon am Ende von Staffel 1 einen Gastauftritt und wird die romantischen Verquickungen der 2. Season Bridgerton maßgeblich mitbestimmen. Denn nicht umsonst werden diese Insekten von einer Königin regiert. Wenn wir dann noch im Hinterkopf behalten, dass der Patriarch der Bridgerton-Familie, Edmund, schon vor Beginn der Serie seiner allergischen Reaktion auf einen Bienenstich erlag und Anthony davon traumatisiert wurde, sind die Weichen deutlich gestellt.

In der 2. Staffel von Netflix' Bridgerton ändert sich so einiges

Schon lange steht fest: In der 2. Staffel Bridgerton verliert die Serie einen Hauptdarsteller, den Duke of Hasting (Regé-Jean Page), während Daphne weiter eine Rolle im (Liebes-)Leben ihrer Geschwister spielen wird. Die Hauptfiguren-Verschiebung tut ihr übriges, um Netflix' Hitserie in eine neue Richtung zu lenken.

Wer sich die 8 Bridgerton Roman-Vorlagen im Überblick ansieht, wird allerdings feststellen, dass die Wahl neuer Protagonisten dort bereits so angelegt ist: Jedes Buch rückt einen neuen Spross der kinderstarken Bridgerton-Familie ins Zentrum. Verfilmt wird diesmal Julia Quinns zweites Buch Bridgerton - Wie bezaubert man einen Viscount *.

Wann startet die 2. Staffel Bridgerton bei Netflix?

Staffel 2 von Bridgerton wird ihre Netflix-Premiere mit allen 6 Folgen zu einem internationalen Start am 25. März 2022 feiern.

Freut ihr euch auf die 2. Staffel Bridgerton bei Netflix?