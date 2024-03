Zwischen Meisterregisseur Martin Scorsese und Mark Wahlberg hat es damals gekracht – wegen den Haaren (!) des Stars

In The Departed lieferte Mark Wahlberg einen schauspielerischen Triumph ab. Nun verrät der Star, dass es eine Sache gab, die Regisseur Martin Scorsese beim Dreh gar nicht gefallen hat.

Als Sergeant Dignam brüllt und beleidigt sich Mark Wahlberg durch Departed – Unter Feinden. Obwohl er nicht die Hauptrolle spielt, bleibt seine Darbietung aufgrund ihrer vulgären Art definitiv im Gedächtnis. Sogar eine Oscar-Nominierung als Bester Nebendarsteller konnte Wahlberg dank The Departed für sich verbuchen.

Von außen betrachtet, sieht es so aus, als wäre seine Beteiligung an dem Film ein großer Erfolg für seine Karriere gewesen. In einer neuen Ausgabe des Interview-Podcasts Happy Sad Confused gewährt Wahlberg einen Blick hinter die Kulissen und schildert einen unglücklichen Konflikt mit Regisseur Martin Scorsese.

Mark Wahlberg und Martin Scorsese hatten bei The Departed mehrere Probleme, u.a. wegen Wahlbergs Haaren

Wer The Departed gesehen hat, wird sich nicht nur die ausfallende Sprache und vor Wut funkelnden Augen von Sergeant Dignam erinnern. Auch seine Frisur sorgte zum Kinostart für Aufsehen und wurde heiß diskutiert. Wie sich herausstellt, war Wahlbergs eigenwillige Haarpracht ebenfalls ein Streitpunkt zwischen dem Star und Scorsese.

Warner Bros. Mark Wahlberg in The Departed

Wahlberg erzählt:

Ich habe versucht, mir die Haare wachsen zu lassen, deshalb hatte ich diese komischen Haare. Alle fragen, was es mit der Perücke auf sich hatte. Ich habe gesagt, es war keine Perücke, ich habe nur versucht, meine Haare für den nächsten Film wachsen zu lassen.

Vor The Departed drehte Wahlberg den Film Vier Brüder. Sein nächstes Projekt im Anschluss sollte eigentlich Unbesiegbar – Der Traum seines Lebens sein, in dem Wahlberg den Footballspieler Vince Papale verkörpert. Und der hatte lange Haare. Schlussendlich verzögerte sich die Produktion jedoch und The Departed kam dazwischen.

Die Produktion von The Departed kostete Martin Scorsese alle Kraft und da waren Mark Wahlbergs Haare einfach zu viel

Wahlberg wollte zuerst gar nicht Teil von The Departed sein, weil er ursprünglich für eine andere Rolle vorgesprochen hatte, die er dann nicht bekommen hatte. "Wir hatten einige [Probleme]", gesteht der Schauspieler gegenüber Happy Sad Confused-Gastgeber Josh Horowitz. Er versteht aber auch, warum Scorsese so angespannt war.

Wahlberg führt seinen Gedanken aus:

[Martin Scorsese] musste sich um Jack [Nicholson] kümmern, er musste sich um Matt [Damon] und Leo [DiCaprio] und Alec [Baldwin] kümmern. Und alle, die zum Studio und zum Rest der Besetzung gehörten.

The Departed wurde für Wahlberg komplizierter als gedacht:

Ich sollte in fünf Wochen fertig sein. Also ging ich los, um Unbesiegbar zu drehen, bekam meine Haarverlängerungen, kam zurück und dann hieß es: 'Oh, du musst die Verlängerungen herausnehmen.' Ich sagte: '[Dieser] Scheiß hat acht Stunden gedauert. Ich werde das nicht herausnehmen.'

Scorsese selbst hat mehrmals durchblicken lassen, dass die Entstehung von The Departed ein kräftezehrender Akt war, von den Anfängen des Projekts bis zur Postproduktion. Am Ende wurde Scorsese mit dem bisher einzigen Regie-Oscar seiner Karriere belohnt.

