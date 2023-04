10 Jahre The Blacklist: Warum die Serie so beliebt ist – und das Ende trotzdem alle enttäuschen wird

The Blacklist hat sich in den 2010er Jahren zu einer der größten Krimiserien entwickelt. Warum fesselt der FBI-Thriller mit James Spader so viele Leute – und welcher Fehler wird ihr kurz vorm Serienfinale zum Verhängnis?

The Blacklist mit James Spader ist ein Phänomen. Inmitten der Prestige-Serien Breaking Bad, Game of Thrones und The Walking Dead startet die Krimiserie am 23. September 2013 mit einem fesselnden Auftakt. Das war der Anfang einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte. Derzeit läuft die 10. Staffel und sie wird die letzte sein.

Wir stellen uns im Podcast zwei Fragen, die uns schon länger beschäftigen: Warum ist The Blacklist so beliebt? Und ist ein zufriedenstellendes Ende überhaupt möglich?

The Blacklist im Podcast: Warum die Serie fesselt – und das Ende enttäuschen wird

Liegt die Faszination an The Blacklist wirklich nur an Hauptdarsteller James Spader? Oder wurde der Serie ihr Zugtier irgendwann sogar zum Verhängnis? Auch die Identität von Reddington als übergreifendes Mysterium, die Beziehung zwischen ihm und Elizabeth Keen und das Fall-der-Woche-Konzept stehen zur Diskussion.

00:03:54 - Das Phänomen The Blacklist erklärt

00:26:21 - Ist James Spader das größte Problem der Serie?

00:41:35 - Spoiler-Teil über verrückte Theorien und das Ende

