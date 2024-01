10-Stunden-Epos mit John Wick 4-Star: Krieg ist unvermeidlich im epischen neuen Trailer für Shogun

Im Februar erwartet Serien-Fans ein gewaltiges Samurai-Epos bei Disney+. Der neue Trailer zu Shogun verspricht riesige Schlachten und jede Menge blutige Action.

Schon in wenigen Wochen startet eines der größten Serien-Highlights 2024 hierzulande bei Disney+. In Shogun erwartet euch ein Samurai-Epos im Japan des Jahres 1600, das auf James Clavells gleichnamigen Roman von 1975 zurückgeht. Jetzt gibt es einen neuen Trailer, der spannende Einblicke in das bildgewaltige Blutvergießen liefert.

Machtspiele und ein Krieg der Samurai: Das erwartet euch in der Shogun-Serie bei Disney+

Shogun ist bereits die zweite Verfilmung des Samurai-Stoffes, der schon 1980 als Miniserie verfilmt wurde. Damals mit Kino-Legende Toshirō Mifune (Die sieben Samurai), dessen Rolle in der neuen Version von John Wick 4-Star Hiroyuki Sanada verkörpert wird. Die Neuauflage entstand beim US-Sender FX als mehrsprachige 10-teilige Serie, die sich über 5 Jahre lang in der Entwicklung befand.

Schaut hier den neuen Trailer zu Shogun:

Shogun - S01 Red Band Trailer (English) HD

In der Geschichte von Shogun strandet der englische Navigator John Blackthorne (Cosmo Jarvis) mit seiner Crew des holländischen Handelsschiffs Erasmus an der Küste Japans und wird prompt zum Gefangenen. Glücklicherweise verfügt er über wertvolles Wissen, das dem Fürsten Toranaga (Hiroyuki Sanada) im Konflikt mit dem Rat der Regenten von Nutzen sein kann.

Während John in der Gunst des Daimyos aufsteigt und der geheimnisvollen Übersetzerin Lady Mariko (Anna Sawai aus Monarch: Legacy of Monsters) näher kommt, gerät er ins Zentrum einer gewaltigen Verschwörung machthungriger Feudalherren sowie intriganter Portugiesen und Jesuiten. Ein "Krieg ist unvermeidlich". Das verspricht der neue Trailer, der nicht mit Sex, Blut, Gewalt und epischen Schlachtenbildern geizt.

Wann startet die Shogun-Serie bei Disney+?

Das 10-teilige Samurai-Epos startet hierzulande am 27. Februar 2024 bei Disney+, parallel zur US-Ausstrahlung beim TV-Sender FX. Zum Start gibt es direkt zwei Episoden. Die restlichen acht Folgen werden im Wochentakt veröffentlicht.



Podcast: Die größten Serien-Highlights 2024, mit Shogun und mehr

Welche spannenden neuen Serien starten dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.? Wir stellen euch die 24 größten Serien-Highlights 2024 vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über neue Franchise-Kapitel von The Walking Dead, Marvel und Star Wars sowie die heiß erwarteten Netflix-Blockbuster Avatar und 3 Body Problem hinaus? Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Fantasy oder krachende Gladiatoren-Action mögt: 2024 hält für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.