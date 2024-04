Heute im TV: Der richtig düstere und viel bessere Blue Bloods-Ersatz, den kaum jemand kennt

Wenn euch Blue Bloods zum gemütlich ist, solltet ihr unbedingt heute Abend im TV einschalten. Es läuft ein richtig ungemütlicher Thriller über eine Polizeifamilie mit einem schwarzen Schaf.

Das Ende von Blue Bloods – Crime Scene New York rückt immer näher und deswegen haben wir uns nach Alternativen umgeschaut, die ihr stattdessen schauen könnt. Direkt heute Abend läuft im Fernsehen ein spannendes Thriller-Drama, das viele Elemente aus der Polizeiserie aufgreift und in eine sehr abgründige Richtung bewegt.

Die Rede ist von Helden der Nacht – We Own the Night aus dem Jahr 2007. Gedreht wurde der Film von James Gray, der im Lauf seiner Karriere schon mehrere grimmige New York-Geschichten erzählt hat, angefangen bei seinem kühlen Regiedebüt Little Odessa bis hin zu dem niederschmetternden Historienfilm The Immigrant.

Richtig starker Thriller im TV: Helden der Nacht traut sich dorthin, wo Blue Bloods niemals hingehen würde

In Helden der Nacht widmet sich Gray der fiktiven Polizeifamilie Grusinsky, die von dem Patriarchen Albert (Robert Duvall) angeführt wird. Als Deputy Chief genießt er einen guten Ruf im Revier. Albert ist überzeugter Gesetzeshüter und könnte kaum stolzer auf seinen Sohn Joseph (Mark Wahlberg) sein, der ebenfalls bei der Polizei Karriere macht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Helden der Nacht schauen:

Helden der Nacht - Trailer (Deutsch)

Anders sieht sie Sache bei Bobby (Joaquin Phoenix) aus. Das schwarze Schaf der Familie hat sich vom Gesetz abgewandt und einen Nachtclub aufgebaut, der zum Heimathafen der russischen Mafia geworden ist. Mit seiner Freundin Amanda (Eva Mendes) lebt er ein Leben ohne Regeln. Doch dann wird in seinem Laden eine Razzia durchgeführt.

Die Fronten zwischen Bobby und seiner Familie sind bereits verhärtet. Jetzt droht die Situation, endgültig zu eskalieren. Regisseur Gray, der seine Geschichte 1988 angesiedelt hat, führt uns immer tiefer in eine hoffnungslose Welt, in der vor allem eines herrscht: Verzweiflung. Und diese Verzweiflung bringt die Figuren zu verheerenden Entscheidungen.

Gray versteht es unglaublich gut, die Genre-Elemente in einem melodramatischen Rahmen zu bündeln. Jeder seiner Filme fühlt sich an, als wären die Figuren in einer ewigen Nacht gefangen, während in der Dunkelheit die Emotionen auf zerreißende Weise brodeln. Eine CBS-Serie wie Blue Bloods würde sich niemals in diesen Abgrund wagen.

Blue Bloods-Alternative: Wann läuft Helden der Nacht im TV?

Helden der Nacht läuft heute Abend am 4. April 2024 um 20:15 Uhr auf Tele 5. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:30 Uhr. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 00:25 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon Prime Video mit diversen Kauf- und Leihoptionen streamen.

Blue Bloods ist aktuell im TV-Programm von Sat.1 Gold mit der 13. Staffel vertreten. Die ersten 13 Staffeln der Serie könnt ihr auch bei Skys Streaming-Dienst WOW schauen. Paramount+ bietet derweil die ersten zehn Staffeln im Streaming-Abo an. Wann die 14. Staffel nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest.

