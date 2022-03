18 Jahre nach furchtbarem DC-Debakel kriegt die Bösewichtin überraschend eine zweite Chance

Catwoman gilt als einer der schlechtesten DC-Filme überhaupt. Sharon Stone, die damals die Bösewichtin spielt, erhält nun eine neue Chance, um sich im DC-Universum zu beweisen.

Im 2004 erschienen Catwoman war Sharon Stone als Bösewichtin zu sehen. Nachdem der Film vom Publikum und der Kritik verschmäht wurde, machte die Schauspielerin zuletzt einen großen Bogen um Comicverfilmungen. 18 Jahre später kehrt sie nun trotzdem zurück ins DC-Universum – allerdings in einer anderen Rollen.

Nach der Catwoman-Pleite kehrt Sharon Stone als Bösewichtin ins DC-Universum zurück

Nachdem gestern diverse Meldungen die Runde machten, dass Stone im kommenden Blue Beetle-Film auftreten soll, bestätigt der Hollywood Reporter das Casting mit seinen eigenen Quellen. Stone wird in dem DC-Blockbuster als Bösewichtin Victoria Kord in Erscheinung treten. Die Figur wurde extra für den Film geschaffen.

Neben Stone wurde der aus Mayans MC bekannte Raoul Max Trujillo in der Rolle von Conrad Carapax aka Carapax The Indestructible Man gecastet. Hierbei handelt es sich um einen Archäologen, dessen Geist in den Körper eines Roboters verfrachtet wird. Xolo Maridueña aus Cobra Kai übernimmt derweil die Hauptrolle: Jaime Reyes.

Reyes ist ein Teenager, der sich nach dem Kontakt mit einer außerirdischen Rüstung in den Superhelden Blue Beetle verwandelt. Es ist das erste Mal, dass wir die Figur in einer Live-Action-Verfilmung auf der großen Leinwand sehen werden. Zudem ist das von Angel Manuel Soto inszenierte Projekt der erste DC-Film mit einer Latino-Hauptfigur.

Wann startet Blue Beetle mit Sharon Stone im Kino?

Ursprünglich wurde Blue Beetle für den Streaming-Dienst HBO Max entwickelt. Schlussendlich entschied sich Warner Bros. dazu, den Film doch ins Kino zu bringen. Der Start ist für den 17. August 2023 geplant. Da kurz zuvor The Flash in die Kinos kommt, könnte sich dieses Datum aber nochmal verschieben.

