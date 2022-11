1899-Geheimnisse gelüftet: Die Dark-Masterminds über den Ursprung ihres neuen Netflix-Rätsels und Theorien zu Staffel 2

Netflix' neue Mystery-Serie 1899 vom Dark-Team fordert uns viel Gehirnschmalz für Erklärungen und Theorien ab – doch zum Glück stehen Baran bo Odar und Jantje Friese uns Rede und Antwort.

Die neue Rätsel-Serie 1899 bei Netflix wirft uns in einen Mystery-Strudel, den es zu entschlüsseln gilt. Und mit wem ginge das besser als mit unseren Podcast-Gästen Jantje Friese und Baran bo Odar, die neben dem Netflix-Hit Dark auch 1899 erschaffen haben?

1899 im Podcast erklärt: Das steckt hinter der neuen Serie des Dark-Teams

Wir stellen die Serie zunächst spoilerfrei vor und ziehen Parallelen zu Dark. Anschließend fragen wir das Mastermind-Duo Baran bo Odar und Jantje Friese zu ihren Inspirationen, den musikalischen Anspielungen und den verborgenen Kernthemen von 1899 aus, wobei auch die zu Grunde liegenden wissenschaftlichen Theorien nicht zu kurz kommen. Sie verraten außerdem, ob 1899 nur im Original geschaut werden sollte.

Anschließend tauchen wir noch tiefer ein und erklären detailliert das Ende von 1899 mit all seinen Wendungen und rätselhaften Figuren. Da Staffel 1 nicht alle Fragen beantwortet, spekulieren wir außerdem über die Zukunft der Serie, die (sofern sie von Netflix verlängert wird) auf 3 Staffeln ausgelegt ist, was eine spannende Perspektive für Staffel 2 eröffnet.

00:03:41 - Was ist 1899 bei Netflix? (spoilerfrei)



00:08:50 - Jantje Friese und Baran bo Odar im Podcast-Interview (mit Spoilern)



00:41:41 - Erklärungen, Theorien und Staffel 2-Ausblick (mit Spoilern)

Schaut hier den Trailer zum größten Serien-Rätsel seit Dark:

1899 - S01 Trailer (Deutsch) HD

