19 Millionen Menschen sahen Staffel 1: In 2 Tagen läuft das Finale einer der besten deutschen Thriller-Serien der letzten Jahre

Die 1. Staffel des hitzigen Thrillers Die Toten von Marnow war ein großer Erfolg beim Publikum und Staffel 2 steht dem in nichts nach. Bald läuft das Finale.

Die Toten von Marnow überraschte 2021 als dicht erzählte und aufregende Thriller-Serie im Ersten. 19 Millionen Menschen sahen zu und es hagelte Lobeshymnen für die mitreißende Inszenierung und die beiden Hauptdarstellenden Petra Schmidt-Schaller und Sascha Alexander Gersak. Die wurden 2021 sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis für ihre Rollen ausgezeichnet.

Die Fortsetzung mit dem vollen Titel Finsteres Herz – Die Toten von Marnow Staffel 2 kann damit problemlos mithalten und überzeugt mit einer ambitionierten Erzählweise auf zwei Zeitebenen. Diese Woche läuft das Finale im TV – das ihr bereits konstenlos und werbefrei streamen könnt.

Die Toten von Marnow Staffel 2 im TV und im Stream

Im TV: Die ersten vier Folgen der 2. Staffel wurden am 7. Dezember im Ersten ausgestrahlt. Jetzt sind noch zwei Folgen übrig, die am 11. Dezember laufen.

Folge 1: Samstag, 07.12.24, 20:15 Uhr (Finsters Herz)

Folge 2: Samstag, 07.12.24, 21:00 Uhr (What's Your Name?)

Folge 3: Samstag, 07.12.24, 21:45 Uhr (Tote Bullen!)

Folge 4: Samstag, 07.12.24, 22:30 Uhr (Jürgen)

Folge 5: Mittwoch, 11.12.24, 20:15 Uhr (Besondere Kinder)

Folge 6: Mittwoch, 11.12.24, 21:00 Uhr (Ein scheiß Problem)

Im Stream: Streamen könnt ihr alle sechs Folgen bereits seit Ende November in der ARD-Mediathek. Wenn ihr also nicht mehr bis zum 12. Dezember abwarten könnt, dann werdet ihr dort fündig.

Wenn ihr mit der 2. Staffel noch nicht angefangen habt, dann haben wir hier alles über Finsteres Herz – Die Toten von Marnow, was ihr vorab wissen müsst. Das beste Seherlebnis habt ihr dann, wenn ihr die 1. Staffel auch kennt.

Einschalten lohnt sich: Staffel 2 ist ein ambitionierter Thriller und der Plan geht voll auf

In Staffel 1 folgen wir einer relativ geradlinigen Erzählung. Unsere beiden Ermittler:innen Lona Mendt und Frank Elling kommen den üblen Machenschaften eines DDR-Pharmakonzerns darin erst recht spät auf die Spur. Staffel 2 dreht den Spieß um. Hier erfahren wir schon recht früh, dass Menschenhandel im Mittelpunkt steht, und die Serie steigt direkt mit Mendt, Elling und einer minderjährigen Zeugin ein. Sie müssen sie um jeden Preis beschützen, aber vor wem?

Seht hier den Trailer zu Finsteres Herz – Die Toten von Marnow Staffel 2:

Die Toten von Marnow - S02 Trailer (Deutsch) HD

Als die beiden gleich in Folge 1 niedergeschossen werden und im Koma landen, werden zwei neue Ermittelnde hinzugezogen. Wir erfahren in einer parallelen Erzählung sowohl, was Mendt und Elling in den letzten Wochen erlebten, als auch die aktuellen Ermittlungen. Dabei wird der Titel dem Inhalt wieder gerecht, denn Tote gibt es in Die Toten von Marnow auch in Staffel 2 einige zu betrauern.

Die Toten von Marnow ist auch in Staffel 2 ein spannend erzählter Thriller, der vor allem mit der Chemie seines unschlagbaren Hauptcasts punktet. Petra Schmidt-Schaller und Sascha Alexander Gersak als Kommissare mit No-Bullshit-Attitüde, leichtem Hang zum Biegen der Regeln und tiefer Loyalität zueinander tragen unterhaltsam durch die ziemlich düstere Story.