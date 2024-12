196-minütiger Silvesterfilm-Marathon bei Amazon Prime: Sie gelten als zwei der besten Filme für den letzten Tag des Jahres

Lust auf ein ganz spezielles Double Feature? Bei Amazon Prime Video streamen zwei Filmklassiker, die kaum unterschiedlicher sein könnten – und dennoch den perfekten Silvester-Doppelpack abgeben.

Das Angebot an Weihnachtsfilmen ist enorm, doch wie sieht es eigentlich mit Silvesterfilmen aus? Feuerwerksmuffel, die ebenso wenig Lust auf die x-te Wiederholung von Dinner for One wie auf die zahlreichen Silvester-Shows im TV haben, suchen eventuell nach filmischen Alternativen für den Abschluss des Jahres.

Wenn ihr euch ebenfalls zu dieser Personengruppe zählt, haben wir gleich zwei grandiose Streaming-Tipps parat, die es derzeit in der Flatrate von Amazon Prime Video gibt und die beide perfekt zum Silvesterabend passen. Die Rede ist von der romantischen 80er-Komödie Harry und Sally und dem schwedischen Stummfilm Der Fuhrmann des Todes aus dem Jahr 1921.

Die Kombination beider Filme klingt zunächst vielleicht etwas abwegig. Wir verraten euch aber, warum ihr euch an Silvester auf dieses schräge Double Feature einlassen solltet. Mit dieser wilden Reise durch die Filmgeschichte gelingt euch der perfekte cineastische Start ins Jahr 2025.

Silvester feiern mit Harry und Sally: Der RomCom-Klassiker lohnt sich jedes Mal aufs Neue

Billy Crystal und Meg Ryan verkörpern die titelgebenden Harry und Sally, deren gemeinsame Geschichte über einen Zeitraum von zwölf Jahren erzählt wird. Sind sie anfangs noch sich mehrfach zufällig begegnende Fremde, die einander nicht ausstehen können, entwickelt sich bald eine Freundschaft. Aber wird aus dieser auch Liebe? Und was würde das wiederum für ihre Beziehung bedeuten?

Der von Rob Reiner (Der Volltreffer) inszenierte und von Nora Ephron (Schlaflos in Seattle) geschriebene Film ist ein Klassiker unter den romantischen Komödien. Die gewitzten Dialoge und natürlich die Fake-Orgasmus-Szene sind längst Kult, auch wenn sich Meg Ryans Kinder heute für besagten Filmmoment schrecklich schämen. Auch nach mehrfacher Sichtung wird Harry und Sally nicht langweilig.

Die RomCom passt nicht nur deshalb so gut zu Silvester, weil das Finale des Films am letzten Tag des Jahres spielt, sondern auch, weil die Geschichte der beiden Titelfiguren rückblickend mit all ihren Auf und Abs erzählt wird. Ähnlich gehen auch viele von uns am letzten Tag des Jahres in sich, um die vergangenen zwölf Monate zu reflektieren.

Harry und Sally steht sinnbildlich für die bitteren und schönen Momente, die ein ganzes Jahr oftmals mit sich bringt. Und der Film zeigt, dass es sich lohnen kann, bei aller Reue trotzdem auch Hoffnung zu empfinden.

Der Fuhrmann des Todes hat auch nach über 100 Jahren nichts von seiner Wirkung verloren

Ebenfalls in der Streaming-Flatrate von Amazon Prime Video verfügbar ist der schwedische Stummfilm Der Fuhrmann des Todes von 1921. Dieser mag auf den ersten Blick nicht viel mit Harry und Sally gemein haben, doch tatsächlich gibt es Parallelen zwischen beiden Filmen.

Erzählt wird darin die Geschichte des Alkoholikers David (Regisseur Victor Sjöström), der in der Silvesternacht stirbt und daraufhin Besuch vom titelgebenden Fuhrmann bekommt. Als letzter Verstorbener des alten Jahres soll David nun dessen Aufgabe übernehmen: Ein Jahr lang die Seelen aller Toten einsammeln, um die Funktion danach wiederum an die nächste Person zu übertragen. Zunächst lässt der Kutscher den gefühlskalten David jedoch durch seine sündige Vergangenheit reisen, was schmerzliche Erinnerungen in diesem hervorruft.

Die filmische Adaption der gleichnamigen Novelle von Selma Lagerlöf wurde 2012 zum besten schwedischen Film aller Zeiten gekürt. Regie-Legenden wie Ingmar Bergman und Stanley Kubrick ließen sich von dem Stummfilm-Meisterwerk inspirieren , das technische Pionierarbeit in puncto Doppelbelichtung und Montage leistete.

Doch auch darüber hinaus überzeugt das Schauerstück mit einer komplexen Erzählweise und dichten Atmosphäre, die selbst über 100 Jahre später noch immer großen Eindruck hinterlässt. Der Fuhrmann des Todes spielt in der Silvesternacht und inspiriert ähnlich wie Harry und Sally zur Selbstreflexion, wenn auch mit düsterem statt humorvollem Unterton.

Wenn ihr auf einer düsteren Note das Jahr beenden wollt, dann solltet ihr erst Harry und Sally und danach Der Fuhrmann des Todes schauen. Wir empfehlen aber eher die umgekehrte Reihenfolge.

Zum Stöbern: Die am besten bewerteten Filme bei Amazon Prime

Zu welcher Uhrzeit muss ich den Silvesterfilm-Marathon beginnen?

Den etwas anderen Silvesterfilm-Marathon mit Harry und Sally sowie Der Fuhrmann des Todes könnt ihr jetzt in der Flatrate von Amazon Prime Video streamen. Wenn ihr pünktlich zum Jahreswechsel mit dem Marathon durch sein wollt, um ein Feuerwerk durchs Fensterglas zu bestaunen, dann müsst ihr übrigens 196 Minuten, also 3 Stunden und 16 Minuten vorher anfangen zu schauen – um 20:44 Uhr.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.