20.000 Fans haben die meistgehassten Serien-Figuren aller Zeiten gewählt und zwei Game of Thrones-Fieslinge landeten ganz vorne

Wer ist die meistgehasste Serien-Figur? Wenn es nach dieser Abstimmung geht, ist die Sache klar. Auf zwei sadistische Game of Thrones-Bösewichte folgen Charaktere aus Breaking Bad und The Walking Dead.

20.000 Lesende der Listen-Seite Ranker.com haben kürzlich ihre meistgehasste Serien-Figur ermittelt. Platz 1 wird insbesondere Game of Thrones-Fans nicht überraschen. Aber er ist nicht das größte Monster der Liste. Es folgen Spoiler.

Ein Game of Thrones-Teenager ist die meistgehasste Serien-Figur aller Zeiten

Den Spitzenrang belegt nämlich Joffrey Baratheon (Jack Gleeson), der ab der ersten Staffel von Game of Thrones König von Westeros wird. Die Figur ist eine nervtötende Mischung aus Ignoranz, Überheblichkeit und Sadismus. Aus reinem Blutdurst lässt er etwa Fan-Liebling Ned Stark (Sean Bean) hinrichten. Kurz darauf präsentiert er dessen gepeinigter Tochter Sansa (Sophie Turner) den abgeschlagenen Kopf. Als er in Staffel 4 einen qualvollen Tod stirbt, sind vermutlich weder innerhalb noch außerhalb der Welt der Serie viele Tränen geflossen.

Breaking Bad-Figur hat Platz 3 nicht verdient und das wahre Monster ist Platz 4

Auf Joffrey folgt dessen Game of Thrones-Kollege Ramsay Bolton (Iwan Rheon), der seinen zweiten Platz ebenfalls seinem Sadismus zu verdanken hat. Ganz anders steht es um Breaking Bad-Figur Skyler White (Anna Gunn) auf Platz 3.

Die Frau von Hauptfigur Walter White (Bryan Cranston) ist keine Bösewichtin. Sie wird aber von vielen Fans (via CBR ) als schlechte Ehepartnerin gesehen, die ihren zeitweise krebskranken Mann bei jeder Möglichkeit kritisiert und später von dessen Drogengeschäften profitiert, für die sie ihm gleichzeitig Vorwürfe macht. Aber selbst wenn sie Walters faszinierendem Gangster-Aufstieg immer wieder in die Quere kommt, hat sie unter den teils monströsen Fieslingen der Liste eigentlich nichts verloren.

Das ist die komplette Liste mit den meistgehassten Serien-Figuren

1. Joffrey Baratheon (Game of Thrones)

2. Ramsey Bolton (Game of Thrones)

3. Skyler White (Breaking Bad)

4. Shou Tucker ( Fullmetal Alchemist

5. Cersei Lannister (Game of Thrones)

6. Livia Soprano (The Sopranos)

7. Todd Alquist (Game of Thrones)

8. The Governor (Game of Thrones)

9. Caillou (Caillou)

10. Rachel Berry (Glee)



Zur Monster-Kategorie gehört beispielsweise der vierte Platz, Shou Tucker (deutsche Stimme: Daniel Werner) aus dem Kult-Anime Fullmetal Alchemist. Der skrupellose Wissenschaftler hat seine kleine Tochter und seinen Hund als groteskes Experiment in ein einziges Wesen mutiert.

Und zwar nur, um seinen beruflichen Status erhalten zu können. Mitleid ist ihm fremd. Für manchen Anime-Fan wird Joffrey Baratheon im Vergleich wirken wie ein harmloser Teenager.

