20 Jahre lang in Deutschland verboten: Einer der härtesten Horror-Filme der 2000er erscheint endlich ungekürzt bei Amazon

High Tension ist ein französischer Horror-Film, der in Sachen Gewaltgrad neue Maßstäbe setzte. Nach 20 Jahren auf dem Index kann die deutsche Fassung jetzt ungeschnitten bei Amazon bestellt werden.

Wie viel Gewalt darf man in einem Film sehen? Jedenfalls keine ungekürzte Sekunde von High Tension, wie die deutsche Bundesprüfstelle entschied. Erst musste der Film geschnitten werden, dann landete selbst die geschnittene Version auf Liste B der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Nach 20 Jahren kommt der berüchtigte Horror-Film jetzt doch noch ungeschnitten hierzulande in den Handel.

Horrorfilm-Fans mussten 20 Jahre auf die deutsche Version von High Tension warten

Marie (Cécile de France) und Alex (Maïwenn) wollen eigentlich nur ein gemütliches Wochenende bei Alex' Eltern verbringen, als ein Serienkiller das familiäre Beisammensein stört. Einer nach dem anderen fallen sie dem Psychopathen zum Opfer, während sie verzweifelt ums Überleben kämpfen.



High Tension war Teil einer französischen Filmbewegung, die Auteur-Sensibilitäten mit explizitester Gewaltdarstellung verband und von vielen auch als "Neue französische Härte" oder "New French Extremity" bezeichnet wird. Zu den bekanntesten Filmen dieser Strömung zählen neben High Tension etwa Irreversibel oder Martyrs.

Der Gewaltgrad von High Tension ist in der Tat verstörend, mag in der heutigen Medienwelt aber einen Teil seiner Schockwirkung verloren haben. Im März 2023 gab die FSK den Film in seiner ungekürzten Fassung mit der Einstufung ab 18 Jahren frei. Ab dem 24. August 2023 ist sie in Deutschland erhältlich.



