23 Jahre nach Kriegsserien-Meisterwerk: Erste Bilder aus Masters of the Air von Tom Hanks und Steven Spielberg versprechen nahtlosen Übergang in das nächste Epos

Nach dem Kriegsserien-Meisterwerk Band of Brothers und The Pacific kommt im Januar Masters of the Air. Neue Bilder geben Einblick in das Großprojekt von Tom Hanks und Steven Spielberg.

In wenigen Monaten wird die wohl beste Kriegsserie aller Zeiten fortgesetzt – und zwar in der Luft. Die Rede ist von Steven Spielbergs und Tom Hanks Klassiker Band of Brothers - Wir waren wie Brüder, die 2001 ein Millionenpublikum vor den Bildschirm lockte mit der historisch genauen Nachbildung einer US-Kompanie im Zweiten Weltkrieg. Die Fortsetzungs-Serie heißt Masters of the Air, Spielberg und Hanks sind wieder mit an Bord und heute wurden Bilder aus der Serie veröffentlicht, die ihr hier sehen könnt.



Die neuen Bilder aus Masters of the Air versprechen ein Kriegsepos



Band of Brothers zeichnete sich durch eindringlich geschriebene Figuren und eine beeindruckende Genauigkeit in der Nachbildung des historischen Settings aus. Masters of the Air wird sich diesen Ansprüchen messen müssen.



Apple TV+ Masters of the Air

Die Bilder machen uns mit den ersten Gesichtern aus dem Ensemble bekannt. Zur Besetzung von Masters of the Air gehören:



Austin Butler (Elvis, Dune 2) spielt eine der Hauptrollen als Flieger Major Gale Cleven

(Elvis, Dune 2) spielt eine der Hauptrollen als Flieger Major Gale Cleven Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) fliegt als Lt. Curtis Biddick

(The Banshees of Inisherin) fliegt als Lt. Curtis Biddick Callum Turner (Phantastische Tierwesen 2) ist Major John Egan

(Phantastische Tierwesen 2) ist Major John Egan Anthony Boyle (Tolkien) spielt Major Harry Crosby



(Tolkien) spielt Major Harry Crosby Ben Radcliffe (The Witcher) spielt Capt. John D. Brady

Hier könnt ihr einen Blick auf Elvis-Star Austin Butler in der Kriegsserie werfen:



Apple TV+ Masters of the Air

Barry Keoghan, der unter anderem am Ende von The Batman als Joker zu sehen war, gehört ebenfalls zur Besetzung der Serie.

Darum geht's in Masters of the Air



Masters of the Air ist die dritte Serie in einer Art Weltkriegs-Zyklus. Band of Brothers (2001) befasste sich mit der Easy Company, die in Westeuropa auf Seiten der Alliierten zum Einsatz kam. 2010 folgte The Pacific, die dem Bewegungskrieg in Frankreich den Dschungelalbtraum auf der anderen Seite der Welt entgegensetzte. Masters of the Air handelt von der 100. Bombardiergruppe der US-amerikanischen Luftwaffe, die ausgehend von Stützpunkten in England über 300 Kampfeinsätze auf dem Kontinent flog.



Apple TV+ Masters of the Air

Die Flieger in ihren Festungen über den Wolken hatten bis zum Ende des Krieges gegen Nazi-Deutschland enorm hohe Verlustzahlen zu verkraften.



Die Geschichte der Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Donald L. MIller, das diesmal von John Orloff adaptiert wurde. Auf dem Regiestuhl nehmen bekannte Namen wie James Bond-Regisseur Cary Joki Fukunaga, Dee Rees (Mudbound) und Tim Van Patten (Game of Thrones) platz.



Apple TV+ Apple TV+ Apple TV+ Apple TV+ Apple TV+ Neue Bilder aus Masters of the Air

Dann kommt die Band of Brothers-Fortsetzung Masters of the Air nach Deutschland

Masters of the Air startet am 26. Januar 2024 beim Streaming-Dienst Apple TV+. Eine Veröffentlichung auf Netflix oder Amazon ist, wie bei anderen Apple-Serien (etwa Foundation, Silo oder Severance) nicht zu erwarten.



Die Serie wird aus neun Episoden bestehen.