3,5 Stunden Marathon im TV: Zwei genial unterhaltsame Kracher, die jeder Filmfan gesehen haben muss

Filme müssen sich nicht unbedingt ernst nehmen, um eine Liebeserklärung ans Kino zu sein: Heute kommen gleich zwei extrem unterhaltsame Beweise im TV.

Weil heute sowieso kein EM-Spiel im Fernsehen kommt, könnt ihr euch stattdessen am besten gleich zwei überaus gelungene Filme ansehen. Die stecken nicht nur voller Humor, sondern strotzen auch nur so vor Referenzen an andere Werke. Die Rede ist natürlich von Hot Fuzz und Shaun of the Dead, den beiden ersten und besten Teilen der Cornetto-Trilogie.

Heute im TV: Darum geht's in Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis

Nicholas Angel (Simon Pegg) ist ein so guter Cop, dass er allen auf die Nerven geht. Weil er immer alles richtig macht, wirkt neben ihm jeder andere Polizist schlecht. Also wird er kurzerhand befördert und gegen seinen Willen in das überaus beschauliche Dörfchen Sandford versetzt. Dort liegt die Verbrechensrate allerdings seit einer gefühlten Ewigkeit bei Null.

Dafür bekommt Nicholas Angel aber einen neuen Partner zugeteilt, der gleichermaßen anstrengend und begeistert ist. Dafür kennt er sich aber mit Filmen aus und mit der Zeit freundet sich das ungleiche Pärchen sogar an. Irgendwann bemerken die beiden, dass die vielen tödlichen Unfälle in Sandford nicht mit rechten Dingen zugehen können.

Universal Pictures International Germany GmbH Hot Fuzz

Das passiert in Shaun of the Dead, dem zweiten TV-Tipp von heute

Shaun (Simon Pegg) liebt seine Freundin Liz (Kate Ashfield), chillt aber auch gern mit seinem Kumpel Ed (Nick Frost) auf der Couch, um PlayStation zu spielen. In den Pub gehen die Freunde ebenfalls ganz gern und so kommt es dazu, dass sie beinahe die Zombie-Apokalypse verpassen. Als sie sie bemerken, schmieden sie einen Plan, der sich gewaschen hat.

Shaun of the Dead - Trailer (Deutsch)

Die Cornetto-Trilogie macht einfach nur Spaß und steckt voller Hommagen und Anspielungen

Zusammen mit The World's End bilden Shaun of the Dead und Hot Fuzz die inoffiziell sogenannte Cornetto-Trilogie. In allen Filmen finden sich kleine Querverweise auf die anderen beiden, aber auch auf haufenweise andere Streifen der Filmgeschichte. Man merkt einfach, dass mit Edgar Wright ein echter Kinonerd auf dem Regiestuhl saß und sich so richtig ausleben durfte. Hier bleibt kein Auge trocken und es wird garantiert nicht langweilig.

Eine der Actionfilm-Reihen, die für Hot Fuzz Pate gestanden haben dürfte, ist Beverly Hills Cop. Nachdem der dritte Teil weder bei Fans noch Kritik besonders gut wegkam, macht sich der gerade neu veröffentlichte Teil vier sogar in einer Szene über den eigenen Flop lustig. Auch Eddie Murphy kann Beverly Hills Cop 3 nicht leiden.



TV oder Stream: Wann und wo kommen Hot Fuzz und Shaun of the Dead?

Am heutigen Samstag, den 13. Juli 2024 könnt ihr euch die beiden Streifen in aller Ruhe auf RTL 2 ansehen. Los geht's um 20:15 Uhr mit Hot Fuzz und ab 22:30 Uhr läuft dann Shaun of the Dead. Hot Fuzz wird in derselben Nacht um 2:10 Uhr wiederholt, Shaun of the Dead dann am nächsten Abend um 23:45 Uhr.

Online streamen könnt ihr die beiden Filme natürlich auch. Hot Fuzz gehört bei WOW zur Streaming-Flatrate, ansonsten gibt es die gesamte Trilogie aber natürlich auch on demand bei den üblichen Anbietern wie Amazon, Apple TV, Maxdome, Magenta TV oder Google.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.