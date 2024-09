4,5 Stunden bombastische Agenten-Action streamen jetzt bei Amazon Prime: Auf das Finale warten wir immer noch

Während bei den Agenten-Größen zwischen Ethan Hunt und James Bond aktuell etwas Flaute herrscht, findet ihr bei Amazon Prime Video eine tolle Alternative zum Überbrücken der Wartezeit.

Ihr sitzt vor dem Streaming-Angebot und könnt euch nicht entscheiden? Soll es eine Komödie werden? Ein Thriller? Spionage-Action? Abgefahrene Martial Arts? Nein, eventuell wäre eine schöne Underdog-Story ja was. Oder lieber eine Kochshow, damit ihr endlich lernt, wie man einen anständigen Martini mixt? Die Entscheidung fällt schwer.

Doch … (Stellt euch an dieser Stelle einen fröhlichen Werbe-Jingle und Glitzeranimationen vor. Danke.) … wir haben die Lösung für dieses Problem! Zwei Agenten-Komödien-Thriller-Action-Blockbuster, die so manchen James Bond-Film alt aussehen lassen. Denn bei Amazon Prime gibt es ab heute sowohl Kingsman: The Secret Service als auch Kingsman 2: The Golden Circle zu streamen.

In Kingsman bei Amazon Prime wird ein Kleinganove zum Agenten und muss die Welt retten

Eggsy (Taron Egerton) hatte eine glorreiche Laufbahn beim Militär vor sich. Er ist clever, fit und lässt sich nur schwer unterkriegen. Doch nachdem seine Mutter bereits ihren Vater im Dienste von Königin und Krone verloren hat, kann er nicht zusehen, wie sie auch um sein Leben bangt. Also hängt ziellos er in seinem Viertel im East End Londons ab und lässt sich in kleine Gaunereien hineinziehen.

Als er und seine Kumpel eines Abends wirklich Mist bauen, sieht es zappenduster aus für Eggsys Zukunft. Doch da fällt ihm ein, dass die Organisation, für die sein Vater einst starb, seiner Familie damals einen Gefallen versprach. Diesen Gefallen fordert Eggsy jetzt ein. Kurz darauf steht er vor Harry (Colin Firth): gut gekleidet, höflich, gebildet, augenscheinlich upper class. Eben das Gegenteil von Eggsy. Doch er ist viel mehr als nur ein Gentleman.

Harry arbeitet für die geheimste Geheimorganisation des Landes: Kingsman. Und er bietet Eggsy an, ihn zum Kingsman-Agenten auszubilden. Eggsy nimmt an und ahnt noch nicht, was ihn in seinem Training erwartet – und wie schnell aus reinem Training bitterer Ernst wird. Denn in den Schatten lauert eine Bedrohung für nicht weniger als die gesamte Menschheit.



Die Kingsman-Reihe bietet absolut umwerfende Agenten-Action – nur leider kein Finale



Regisseur Matthew Vaughn gab ausgehungerten Spionage- und Action-Fans 2014 mit Kingsman: The Secret Service ein völlig neues, kreatives und fantastisch schwarzhumoriges Filmkonzept. Jede seiner Action-Sequenzen ist umwerfend dynamisch, knochenhart und bis zum Ende perfekt choreografiert und gefilmt.



Kingsman 2: The Golden Circle krankt zwar an manchen Ecken an der Story, ist aber in seinen Action-Momenten wahnsinnig kreativ und befriedigend. Die Reihe bietet von Gadgets (wir sagen nur Laser-Lasso), die Erwachsenen die Augen leuchten lassen, bis hin zur besten Verwendung von Lynyrd Skynyrds Free Bird unendlich viel Abwechslung und Originalität.

Leider ist es aktuell etwas still geworden um die Kingsman-Reihe. Nachdem Vaughns neuester Agenten-Streifen Argylle, seines Zeichens ein offizielles Spin-off eher sang- und klanglos unterging, sieht die Kingsman-Zukunft unsicher aus. Dennoch hat Vaughn nach aktuellem Stand sogar zwei Kingsman-Prequels sowie eine Statesman-Serie in Planung. Es bleibt also spannend.

Aktuell könnt ihr auf jeden Fall die ersten beiden Kingsman-Filme bei Amazon Prime im Abo streamen.

