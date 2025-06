50 Jahre alte Kultserie wird von Netflix neu aufgelegt: So sieht der Cast aus

Netflix' Reboot zur Kultserie Unsere kleine Farm ist im vollen Gange. Jetzt veröffentlichte der Streaming-Dienst erstmals Bilder, die den neuen Cast gemeinsam zeigen.

Ein halbes Jahrhundert nach ihrer Erstausstrahlung bekommt die Kultserie Unsere kleine Farm eine Neuauflage – und zwar von Netflix. Die Streaming-Plattform erweckt das nostalgische Epos rund um die Farmerfamilie Ingall mit einem neuen Cast zum Leben. Jetzt veröffentlichte Netflix erste Bilder vom Table Read.

Das ist der neue Netflix-Cast von Unsere kleine Farm

In der Neuinterpretation übernehmen Crosby Fitzgerald (Palm Royale) und Luke Bracey (Point Break) die Rolle der Eltern. Die beiden Schwestern Laura und Mary werden durch Alice Halsey und Skywalker Hughes verkörpert.

Zum erweiterten Ensemble gehören zudem:

Wer hinter der Besetzung von Jocko Sims eine Erfindung für Netflix vermutet, irrt: Bereits in den Büchern, die auf den Kindheitserfahrungen von Laura Ingall beruhen, taucht der afroamerikanische Arzt Dr. Geroge Tann auf, der im wahren Leben ein Pionier auf seinem Gebiet war (via The Little House on the Prairie ).

Zwischen Familiendrama und Pioniermythos

Die Serie wird bei Netflix als Mischung aus hoffnungsvollem Familiendrama, epischer Überlebensgeschichte und Ursprungserzählung des amerikanischen Westens beschrieben. Showrunnerin Rebecca Sonnenshine, bekannt durch The Boys und The Vampire Diaries, will den Spagat zwischen emotionaler Tiefe und historischer Authentizität meistern.

Die Dreharbeiten sollen diesen Monat in Winnipeg, Kanada, beginnen. Ein konkretes Startdatum auf Netflix ist noch nicht bekannt, ein Release gegen Frühjahr oder Sommer 2026 gilt aber als wahrscheinlich.