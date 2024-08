700 Millionen starke Videospiel-Verfilmung kehrt mit Teil 3 zurück – und Keanu Reeves versteckt sich im ersten Trailer

Eine an den Kinokassen enorm erfolgreiche Videospiel-Verfilmung kehrt noch dieses Jahr mit Sequel Sonic the Hedgehog 3 zurück. Sogar Keanu Reeves ist dabei.

Sonic the Hedgehog mauserte sich 2020 zum Überraschungshit an den Kinokassen und konnte weltweit mehr als 300 Millionen US-Dollar einspielen. Sonic the Hedgehog 2 legte zwei Jahre später mit einem Einspielergebnis über 400 Millionen laut The Numbers sogar noch eins drauf – und holte sein Produktionsbudget um ein Vielfaches wieder ein. Klar, dass da auch ein dritter Teil hermusste. Sonic the Hedgehog 3 kommt noch dieses Jahr und hat jetzt einen ersten Trailer.



Schaut hier den deutschen Trailer zu Sonic the Hedgehog 3:

Sonic the Hedgehog 3 - Trailer (Deutsch) HD

Keanu Reeves tritt in Sonic the Hedgehog 3 auf

Nachdem der anthropomorphe blaue Igel Sonic aus der gleichnamigen Sega-Videospiel-Reihe in Teil 1 ein Zuhause beim Kleinstadtpolizisten Tom Wachowski (James Marsden) fand und in Teil 2 auf die Füchsin Tails und den Ameisenigel Knuckles traf, muss sich der blitzschnelle Held in Teil 3 abermals mit seinem größten Widersacher auseinandersetzen: Dr. Robotnik (Jim Carrey), der diesmal allerdings zum unerwarteten Verbündeten wird.

Als mysteriöser Gegner tritt dafür der schwarze Igel Shadow auf den Plan und macht Sonic und seinen Freunden das Leben schwer. Dieser stammt aus der Videospielvorlage Shadow the Hedgehog und ist dort das Resultat eines geheimen Regierungsprogramms. In der Fortsetzung wird er im englischen Original von Keanu Reeves gesprochen, der hier seinen Einstand im Sonic-Filmuniversum gibt. Entsprechend könnt ihr ihn nur entdecken, wenn ihr im (ganz oben eingebundenen) Orginaltrailer auf die Stimme des neuen Speedsters lauscht.

Wann startet Sonic 3 im Kino?

Sonic the Hedgehog 3 hat einen deutschen Kinostart am 26. Dezember 2024, startet also genau zu Weihnachten, um als Familienabenteuer mehrere Generationen vor die großen Leinwände zu locken.

Bei Paramount+ * könnt ihr darüber hinaus seit diesem Jahr die Spin-off-Serie Knuckles streamen, wenn ihr noch mehr vom Sonic-Universum sehen wollt.

Paramount Sonic 3 Poster

Teil 2 der Sonic-Filmreihe streamt aktuell im Amazon-Channel Filmtastic. Teil 1 könnt ihr bei den üblichen Streaming-Anbietern nur leihen oder kaufen.



