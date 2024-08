Verpasste Star Wars-Chance: Keanu Reeves wäre fast in einer Serie der Sternensaga aufgetreten

Ein spannendes Star Wars-Gerücht macht die Runde. Wie es aussieht, hätten wir beinahe Matrix-Star Keanu Reeves im jüngsten Ableger der Sternensaga bei Disney+ gesehen.

Nicht nur Marvel-Chef Kevin Feige klopft regelmäßig bei Keanu Reeves an die Tür und versucht, den Star aus Filmreihen wie Matrix und John Wick für eines seiner großen Kinoprojekte zu gewinnen. Auch Lucasfilm ist sehr daran interessiert, Reeves auf einen Ausflug in die weit, weit entfernte Galaxis einzuladen.

Das geht zumindest aus dem neuesten Newsletter von Jeff Sneider hervor. Der in der Regel gut vernetzte Hollywood-Insider berichtet nicht nur davon, dass Lucasfilm unbedingt mit Keanu Reeves zusammenarbeiten möchte. Offenbar hat es auch schon ein Projekt gegeben, bei dem die Überlegungen sehr konkret wurden: The Acolyte.

Gescheitertes Star Wars-Casting: Lucasfilm wollte Keanu Reeves angeblich als Jedi-Meister Sol in The Acolyte

The Acolyte startete im Juni bei Disney+ und spielt 100 Jahre vor Star Wars: Die dunkle Bedrohung, also einer Zeit, in der die Jedi auf dem Höhepunkt ihrer Macht waren. Laut Sneider hätte Reeves in der Serie die Rolle von Jedi-Meister Sol übernehmen sollen, der schlussendlich von Squid Game-Star Lee Jung-jae verkörpert wurde.

Disney Lee Jung-jae als Jedi-Meister Sol in The Acolyte

Wie viel Wahrheit in diesem Gerücht steckt, lässt sich schwer sagen. Nicht zuletzt betonte The Acolyte-Schöpferin Leslye Headland oft, dass Lee Jung-jae ihr absoluter Wunschkandidat für die Rolle war. Möglicherweise bezieht sich Sneider aber auch auf Lucasfilm-Pläne, die Headlands Casting-Prozess vorausgegangen sind.

In der Vergangenheit tauchte Reeves' Name mehrmals in Verbindung mit diversen Star Wars-Projekten auf. Die mal mehr, mal weniger verlässliche Scoop-Seite Giant Freekin' Robot wollte vor einem Jahr sogar erfahren haben, dass Reeves einen Cameo für The Acolyte gedreht hat. Inzwischen können wir sagen: Da war wohl nichts dran.

Trotzdem tauchen die Schlagworte Keanu Reeves und Star Wars immer wieder zusammen in der Gerüchteküche auf, besonders in Hinblick auf zwei Figuren: King Valar und Darth Revan. Bisher hat sich keine der entsprechenden Meldungen bewahrheitet. Laut Sneider gibt es aber Bestrebungen von beiden Seiten für eine Zusammenarbeit.

Die Matrix-Reunion in The Acolyte wird es niemals geben: Keanu Reeves will trotzdem ins Star Wars-Universum

Nicht nur würde Lucasfilm Reeves gerne bei einem Star Wars-Projekt an Bord haben. Auch der Matrix-Star will es seiner Kollegin Carrie-Anne Moss gleichtun, die in The Acolyte als Jedi-Meisterin Indara ein Lichtschwert zückte. Bisher sind jedoch Terminschwierigkeiten dafür verantwortlich, dass eine Kollaboration nicht zustande kam.

Nun dürfen wir gespannt sein, ob Lucasfilm und Reeves irgendwann doch noch ein passendes Projekt füreinander finden werden. Auf eine Matrix-Reunion in The Acolyte brauchen wir auf alle Fälle nicht mehr zu hoffen, denn die Serie wurde kurz nach dem Finale der 1. Staffel trotz ihres extrem aufregenden Cliffhangers abgesetzt.