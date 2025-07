8 Freunde bauten eine geheime Wohnung in einem Einkaufszentrum und versteckten sich dort jahrelang unentdeckt – jetzt gibt es einen Film darüber

Es ist eine Fantasie, die sicherlich einige von uns schon geteilt haben. In Amerika haben acht Freunde diese Fantasie tatsächlich realisiert – und es gibt nun einen Film von Jesse Eisenberg darüber.

Nachts in einem Einkaufszentrum sein, am besten mit Zugang zu sämtlichen Geschäften und mit den besten Freund:innen zusammen. Das ist eine Idee, die sicherlich viele Jugendliche schon geteilt haben. Wie so etwas in der Realität aussehen kann, haben acht Freunde im US-Bundesstaat Rhode Island gezeigt, die sich eine geheime Wohnung in der Providence Place Shopping-Mall eingerichtet haben.

Für vier Jahre bestand die Wohnung im Einkaufszentrum

Von 2003 bis 2007 haben sich Michael Townsend und seine Freund:innen häuslich in dem Einkaufszentrum eingerichtet. Nachdem sie ihre Wohnungen verloren haben, fanden sie einen vergessenen Ort innerhalb des Einkaufszentrums.

2007 ist das Geheimnis schließlich aufgeflogen und alle Beteiligten wurden wegen Hausfriedensbuchs angeklagt. Zuvor hat die Gruppe allerdings ihre Aktionen gefilmt und als die Geschichte bekannt wurde, haben sich mehrere Hollywood-Studios für die Geschichte interessiert, schreibt Rhode Island Monthly .

Jesse Eisenberg produzierte den Dokumentarfilm über die Wohnung im Einkaufszentrum

Nach vielen Jahren der Suche hat Michael Townsend, der als Rädelsführer agierte, schließlich mit Jeremy Workman den richtigen Regisseur für den Film gefunden. Gemeinsam mit Jesse Eisenberg produzierte Workman schließlich die Doku Secret Mall Apartment über die Aktion.

Der Film feierte am 8. März 2024 Premiere auf dem SXSW Film Festival in Austin, Texas. Der Film erhielt viele positive Kritiken und hält zum Beispiel bei RottenTomatoes einen Score von 98 % bei Kritikern und 92 % beim Publikum. Bei Metacritic hält er hohe 79 von 100 Punkten. Leider steht der Film derzeit nicht zum Streamen zur Verfügung. Einen Kinostart für Deutschland gibt es derzeit auch nicht.

Mehr News:

Die Dokumentation erzählt die Geschichte vielschichtig, sodass dem Publikum verschiedene Ansichten präsentiert werden. So wirkt es manchmal wie eine Protestaktion gegen Gentrifizierung, dann wieder wie ein großer Streich.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor auf unserer Schwesternseite Sensaciné erschienen.