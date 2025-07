Er spielte den kleinen Jungen in The Ring: Heute ist er Anwalt und Politiker im US-Repräsentantenhaus

David Dorfman spielte den kleinen Jungen im Horror-Schocker Ring und kehrte Hollywood Jahre später den Rücken. Seine nachfolgende Karriere verlief jedoch weiterhin beeindruckend.

Viele Dinge aus dem Horrorfilm Ring von 2002 bleiben nachhaltig in Erinnerung: Das suizidale Pferd, das aus dem Fernseher kletternde Geistermädchen Samara und natürlich das ominöse, todbringende Videoband. So weit, so offensichtlich. Doch wer könnte ebenso die Figur von Aidan vergessen, dem introvertierten Jungen, der seine Mutter Rachel (Naomi Watts) stets beim Vornamen nennt und verstörende Bilder malt?

Gespielt wurde Aidan vom damals achtjährigen David Dorfman, der sich mit seiner eindringlichen Performance einen vorderen Platz im imaginären Creepy Kids in Horror Movies-Ranking verdient hat. Doch was macht der einstige Kinderschauspieler heute? Die Antwort überrascht und beeindruckt zugleich.

Vom Horror-Star zum Harvard-Absolventen: David Dorfman tauschte Dreh- gegen Gesetzbuch

In besagtem US-Remake des japanischen Originals Ringu war Dorfmans Charakter nicht nur ein gruseliger Sidekick, sondern nahm eine Schlüsselrolle ein. Dessen Bedeutsamkeit in der Geschichte wurde für die (leider ziemlich dürftige) Fortsetzung The Ring 2 sogar noch ausgebaut, weshalb Dorfman hierfür erneut vor der Kamera stand.

Sehr lange blieb der gebürtige Kalifornier der Hollywood-Welt danach nicht erhalten: Zu seiner Vita zählen unter anderem noch Auftritte im Horror-Remake Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre, in der Komödie Ein Mann für alle Unfälle und einer Episode der Mystery-Serie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits. 2010 beendete er seine Schauspielkarriere.

Er blieb allerdings ambitioniert, wenn auch in einem anderen Berufszweig. Wie sich auf seinem LinkedIn-Profil nachlesen lässt, wurde er bereits als 13-Jähriger an der Universität von Kalifornien (UCLA) aufgenommen, wo er sein Studium in Geografie und Film mit summa cum laude abschloss. Anschließend studierte er Jura an der renommierten Universität in Harvard, wo er ebenso erfolgreich seinen Abschluss machte.

Dorfmans Kenntnisse führten ihn schließlich bis ins US-Repräsentantenhaus, wo er seit 2017 verschiedene Funktionen ausfüllte und heute als leitender juristischer Berater tätig ist. Unter anderem war er auch am Entwurf des aufsehenerregenden TikTok-Gesetzes beteiligt, wie bei Roll Call zu lesen ist.

Von seinem ungewöhnlichen Karriereverlauf ist Dorfman absolut überzeugt, wie sich in einem Interview mit der Medienplattform Refinery29 im Jahr 2017 zeigt. Darin hatte er folgenden Tipp für Kinderdarsteller:innen parat:

Ignoriert nicht eure Bildung. Wenn ihr in euch selbst investiert, wenn ihr in eure Bildung investiert, dann bekommt ihr das zu 100 Prozent zurück.

Wo ihr den Horrorfilm Ring mit David Dorfman streamen könnt

Sowohl Ring als auch die Fortsetzung Ring 2 mit David Dorfman als traumatisiertem Aidan Keller gibt es aktuell in den Streaming-Flatrates von Paramount+ und WOW zu sehen.