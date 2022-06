Ab heute bei Netflix: Eine der besten Serien kehrt nach fast 10 Jahren Pause zurück

Netflix legt eine der besten Serien der letzten 10 Jahre neu auf. Heute startet Borgen - Macht und Ruhm, die Fortsetzung des gefeierten Thrillers Gefährliche Seilschaften.

Nach 9 Jahren Pause kehrt heute eine der besten Serien der 2010er Jahre auf unsere Bildschirme zurück. Borgen - Gefährliche Seilschaften erhält bei Netflix eine Fortsetzung mit dem Titel Borgen - Macht und Ruhm. Jetzt gibt es die neuen Folgen der Polit-Serie bei Netflix, in deenen Klimawandel und internationale Politik eine große Rolle spielen werden.



Schaut euch den Trailer für die Borgen-Fortsetzung hier an:

Borgen: Power and Glory - S01 Trailer (English Subs) HD

Darum geht's in der gefeierten Originalserie Borgen – Gefährliche Seilschaften

Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) wird in Borgen Staffel 1 überraschend zur ersten Premierministerin Dänemarks gewählt. Danach muss sie mit Hilfe von wechselnden politischen Allianzen durch ein politisches Minenfeld manövrieren. Gesellschaftliche Herausforderungen, Skandale, Patzer und Weltpolitik wechseln sich ab.

Die realistische Umsetzung jenseits der diabolischen Intrigen aus House of Cards gehört zu den gefeierten Aspekten der Serie, der es keinesfalls an Spannung mangelt. Deswegen landete sie auch in unserer Liste der 100 besten Serien der 2010er Jahre.

Eine der besten Serien: Das wissen wir über die Rückkehr bei Netflix

Die Fortsetzung der Serie heißt Borgen – Macht und Ruhm und folgt wieder Hauptfigur Birgitte Nyborg und ihrem politischen Team. Als plötzlich Öl in Grönland gefunden wird, gerät die Außenministerin in einen "Kampf der Supermächte um die Kontrolle der Arktis". Dabei spielt natürlich auch der Klimawandel eine besondere Rolle.

Macht und Ruhm wird zwar als Fortsetzung der ersten drei Staffeln von Borgen beschrieben. In der Pressemitteilung wird sie aber auch als selbstständige Serie bezeichnet, was den Einstieg für Neulinge erleichtern dürfte.

Serien-Schöpfer Adam Price, der für Netflix bereits Ragnarök umsetzte, verantwortet auch die Weitererzählung seines größten Erfolges. Er schrieb die neuen Drehbücher der Polit-Serie zusammen mit seiner Ragnarök-Co-Autorin Emilie Lebech Kaae.

Ab heute stehen alle 8 Folgen von Borgen – Macht und Ruhm bei Netflix zum Abruf bereit.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

