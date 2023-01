Ab heute im Streaming-Abo: Brutale Wikinger-Action in einem der besten Filme des letzten Jahres, den kaum jemand gesehen hat

Im WOW-Abo von Sky könnt ihr jetzt The Northman von Robert Eggers streamen. Die heftige Wikinger-Action ist ein bildgewaltiger Rache-Trip mit vielen unvergesslichen Eindrücken.

Mit The Witch und Der Leuchtturm wurde Robert Eggers zu einem der spannendsten Genre-Regisseure der Gegenwart. Für seinen dritten Spielfilm The Northman bekam er ein üppiges Budget von fast 100 Millionen Dollar zur Verfügung, um ein Rache-Epos zu realisieren.

Im Kino ist die blutige Wikinger-Action ziemlich untergegangen. Dafür könnt ihr den bildgewaltigen Trip, der es in unsere Top 25 der besten Filme 2022 geschafft hat, ab sofort im Streaming-Abo von WOW nachholen. *

Im Video feiert Yves The Northman auch als einen der besten Filme des letzten Jahres:

The Northman: Einer der BESTEN Filme des Jahres

The Northman entfesselt Rache-Inferno mit blutiger Action und bizarren Fantasy-Einlagen

In der Story des Films will Amleth (Alexander Skarsgård) den Tod seines Vaters König Aurvandil (Ethan Hawke) rächen und seine Mutter Königin Gudrún (Nicole Kidman) aus der Gefangenschaft des Mörders (Claes Bang) befreien, der gleichzeitig sein Onkel ist. Bei seinem Rachefeldzug trifft er auf Olga (Anya Taylor-Joy), die magische Kräfte hat.

Weltweit spielte The Northman nur knapp 70 Millionen Dollar ein, was den Film zum Flop macht. Die exzessive Vision von Robert Eggers war wohl zu sperrig für ein Massenpublikum, denn der Regisseur mixt in seinem Film blutige Action à la Vikings mit regelmäßigen Arthouse-Anleihen in Form von surrealen Sequenzen und bizarren Einlagen.

Zusammen mit der gewohnt perfektionistischen Detailverliebtheit von Eggers und dem Star-Cast wird The Northman zum bildgewaltigen Rache-Rausch, dem ihr unbedingt noch eine Chance geben solltet.

