Oscar 2022: Alle Nominierungen bei den Academy Awards im Überblick

Zum 94. Mal küren die Academy Awards die besten Filme des Jahres. Hier findet ihr die Nominierungen für die Oscar-Verleihung 2022 im Überblick.

Der wichtigste Filmpreis der Welt ist zurück. Die Academy Awards, besser bekannt als die Oscars, werden bald verliehen. Heute wurden alle Nominierungen für den Oscar 2022 bekanntgegeben.

Netflix dominiert mit The Power of the Dog

Das Western-Drama The Power of the Dog von Regisseurin Jane Campion geht als Favorit in die Oscar-Verleihung 2022. Denn der Netflix-Film konnte unter anderem Nominierungen in den Hauptkategorien sammeln, darunter Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin (Kirsten Dunst) und Bester Hauptdarsteller (Benedict Cumberbatch).

Als starker Konkurrent dürfte sich jedoch Belfast herausstellen. Das autobiografische Drama von Kenneth Branagh hatte bei den Darsteller:innen zwar das Nachsehen, sammelte aber Nominierungen bei Film, Regie und Drehbuch ein.

Dune ist der einzige Blockbuster im Rennen um den Besten Film

Unter den großen Blockbustern konnte sich das Science-Fiction-Spektakel Dune bei den Oscars durchsetzen. Denis Villeneuves Blockbuster ist im Rennen um den Oscar für den Besten Film sowie Adaptiertes Drehbuch, Kamera und mehrere technische Kategorien. Marvel-Filme wie Spider-Man: No Way Home finden sich nur bei den Visuellen Effekten.

Wann findet die Oscar-Verleihung 2022 statt und wer moderiert?

Die Verleihung der Oscars 2022 findet in der Nacht vom 27. auf den 28. März in Los Angeles statt. In Deutschland überträgt voraussichtlich wieder ProSieben die Verleihung.

Über die Hosts gibt es zahlreiche Gerüchte. Anders als in den letzten Jahren soll die Verleihung nämlich wieder einen oder mehrere Hosts bekommen. Die Spekulationen darüber reichen von Spider-Man-Darsteller Tom Holland bis zu den Awards-Season-Spezialistinnen Tina Fey, Amy Poehler und Maya Rudolph.

Oscar 2022: Alle Nominierungen für die Academy Awards im Überblick [im Update]

Bester Film

Beste Regie

Beste Hauptdarstellerin

Bester Hauptdarsteller

Beste Nebendarstellerin



Bester Nebendarsteller

Bestes Originaldrehbuch



Bestes adaptiertes Drehbuch



Bester Animationsfilm



Bester internationaler Film



Bester Dokumentarfilm