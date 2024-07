Absoluter Sci-Fi-Kultklassiker, ohne den es Star Wars vielleicht nie gegeben hätte: Das ist die bestmögliche Heimkino-Fassung

Dieses Sci-Fi-Fantasy-Spektakel gilt als ein absoluter Kultfilm und hat nicht nur Ähnlichkeiten mit Star Wars, sondern letztlich haben beide einander beeinflusst.

Flash Gordon gilt heute als kultige Comic-Verfilmung mit Trash-Faktor. Ursprünglich versuchte George Lucas die Filmrechte erfolglos zu erwerben, woraufhin er sich mit Star Wars seine eigene Weltraumsaga schuf.

Stattdessen widmete sich Produzenten-Legende Dino De Laurentiis mit Regisseur Mike Hodges selbst dem Stoff und drehte einen seinerzeit gemischt aufgenommenen Klassiker, den ihr euch in 4K Ultra-HD mit zusätzlicher Blu-ray und zahlreichem Bonusmaterial als bestmögliche Heimkino-Fassung bei Amazon sichern * könnt.



Darum geht es im Sci-Fi-Kult Flash Gordon

Vom Planeten Mongo aus überzieht der böse Kaiser Ming (Max von Sydow) die Erde mit Katastrophen und will sie dem Untergang weihen. Die letzte Hoffnung auf das Überleben der Menschheit ist der American-Football-Spieler Flash Gordon (Sam J. Jones), der mithilfe einer Rakete des verrückten Wissenschaftlers Dr. Zarkov (Topol) und der Reiseleiterin Dale Arden (Melody Anderson) nach Mongo aufbricht. Hier muss er sich allerlei Gefahren und Mings Schergen stellen sowie den Reizen von dessen verführerischer Tochter Aura (Ornella Muti) widerstehen, um letztlich die Erde zu retten.

Das sagte die Kritik zu Flash Gordon

In der Moviepilot-Community hat der Kultstreifen solide 6,2 von 10 Punkten erhalten und auch FILMSTARTS hat in der Fachkritik gute 3,5 von 5 Sternen vergeben. Demnach tut die Vorhersehbarkeit der Geschichte dem Film keinen Abbruch und so sei er von Anfang bis Ende unterhaltsam. Es mache Spaß, mit anzusehen, "wie die drei Erdlinge in die farbenprächtige Welt Mongos geschleudert und mit Mings teuflischen Plänen konfrontiert werden", heißt es.



In vielerlei Hinsicht ähnele der Film an mehreren Stellen George Lucas’ Krieg der Sterne, der nur drei Jahre zuvor erschien, was angesichts von dessen eigenen Plänen zur Verfilmung des Ganzen auch nicht verwunderlich sei. Hervorgehoben wird auch der eingängige Soundtrack der berühmten Rockband Queen, der nicht unwesentlich zum Kultfaktor von Flash Gordon beigetragen haben dürfte.

