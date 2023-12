In 3 Tagen startet ein absoluter Sci-Fi-Kultklassiker in neuer Heimkino-Fassung: Ohne ihn hätte es Star Wars vielleicht nie gegeben

Bald erscheint ein echtes Schmankerl aus den 80ern in einer neuen Heimkinofassung mit ordentlich Bonusmaterial. Die Rede ist von der kultigen Comic-Verfilmung Flash Gordon, ohne die es Star Wars vielleicht nie gegeben hätte.

"Es gibt gute Filme, es gibt schlechte Filme und dann gibt es gute schlechte Filme" – so beschreibt der Hollywood Reporter Flash Gordon von Regisseur Mike Hodges. In der Tat genießt der Science-Fiction-Klassiker einen regelrechten Kultstatus. Mit der 1980 erschienen Comicverfilmung eröffneten Oliver Kalkhofe und Peter Rütten im letzten Jahr auch ihre Reihe KulFaz - die Kultigsten Filme aller Zeiten.

Auch musikalisch ist bei Flash Gordon nichts als Kult angesagt, denn der Soundtrack stammt von der legendären Band Queen. Am 07. Dezember erscheint Flash Gordon in einer neuen Fassung fürs Heimkino.

Neben der neuen 4K + Blu-ray -Fassung, erscheint Flash Gordon außerdem auf Blu-ray * und DVD *. Bei Amazon Prime steht der Film auch als Stream * zur Verfügung. Die Heimkinofassungen bieten ein umfangreiches Bonusmaterial, dazu später mehr.

Flash Gordon: Beinahe hätte es Star Wars nicht gegeben

Seit den 60er Jahren war Produzent Dino de Laurentiis an einer Comicverfilmung von Flash Gordon interessiert und sicherte sich die Rechte. Doch die Mühlen der Filmindustrie mahlen bekanntlich langsam und so dauerte es, bis de Laurentiis einen Regisseur und ein geeignetes Script für sein Vorhaben fand.

Amazon Flash Gordon eröffnete die KulFaz-Reihe mit Oliver Kalkhofe.

In der Zwischenzeit stand George Lucas vor der Tür und versuchte de Laurentiis in den 70er Jahren die Filmrechte abzukaufen, doch der italienische Produzent gab sie nicht aus der Hand. Zum Glück, denn so widmete sich George Lucas seinem Plan B zu und entwickelte eine der größten Filmreihen der Filmgeschichte: Star Wars (via The Hollywood Reporter ).

Nominierung für die Goldene Himbeere

Flash Gordon erhielt mehrere Nominierungen für den British Academy Film Award und den Saturn Award. Letzterer wird vor allem an Science Fiction, Fantasy und Horrorfilme vergeben. Weniger rühmlich ist die Nominierung für Sam J. Jones als schlechtester Hauptdarsteller für die Goldene Himbeere. Den Negativ-Preis erhielten allerdings auch schon einige Oscar-Gewinner:innen, darunter Sandra Bullock, Halle Berry, Ben Affleck, Al Pacino, Marlon Brando, Kevin Costner und Liza Minelli.

Das umfangreiche Bonusmaterial von Flash Gordon

Audiokommentar von Mike Hodges und Brian Blessed

Interview mit Renato Casar und Mike Hodges

Flash Gordon - Die Zeichentrickserie (1979) - Folge 24

Featurettes: Sam Jones - Der Schauspieler; Das Flash Gordon Merchandise; Bob Lindemayer über geschnittene Szenen; 35-jähriges Jubiläum im Green Room ; Lost in Space: Nicolas Roeg’s Flash Gordon; Das Wiedersehen; Brian Blesseds Anekdoten; Träumerein von Melody Anderson

Easter Eggs

Über den Soundtrack

Hinter den Kulissen

Bildergalerie

Storyboard-Galerie

Original Kinotrailer





Darum geht es in Flash Gordon

Als der Planet Erde attackiert wird, gibt es nur einen, der die Welt retten kann: Footballspieler und Superheld Flash Gordon (Sam J. Jones). Unterstützung erhält er dabei von der Reiseleiterin Dale Arden (Melody Anderson) und dem Wissenschaftler Dr. Zarkov (Topol). Gemeinsam reist das Team mit einer Rakete zum Planeten Mongo, um den unbarmherzigen Kaiser Ming (Max von Sydow) aufzuhalten.

