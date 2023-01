"Absoluter Wahnsinn": Sci-Fi-Epos von Meisterregisseur könnte zum Millionengrab werden

Der Pate-Regisseur Francis Ford Coppola verwirklicht gerade sein Traum-Projekt, doch soll die Produktion unter massiven Problemen leiden.

Francis Ford Coppola kreierte einige Klassiker der Filmgeschichte, darunter die Pate-Trilogie und Apocalypse Now. Mindestens ebenso bekannt ist die Regie-Legende aber über die turbulenten Dreharbeiten seiner Filme. Daran hat sich im hohen Alter nichts geändert, wie ein neuer Bericht aufdeckt. Denn auch sein seit 20 Jahren geplantes Traumprojekt mit Stars wie Adam Driver und Shia LaBeouf steckt angeblich in der Krise.



Das soll bei dem Sci-Fi-Projekt alles falsch laufen

Megalopolis heißt der Science-Fiction-Film, den der Regisseur aus eigener Tasche finanziert. Der passionierte Winzer hat dank des Verkaufs seines erfolgreichen Weinanbau-Geschäfts ein Budget von 120 Millionen Dollar gestemmt (via Variety ).

Seit Oktober wird die Effekte-orientierte Geschichte in Atlanta, Georgia gedreht, verliert aber reihenweise Mitarbeiter:innen, wie der Hollywood Reporter berichtet. Hier ist eine Auswahl von Informationen, die das Branchenblatt über die angeblich chaotischen Zustände am Set gesammelt hat:



Coppola hat das halbe Effekte-Team gefeuert , und "der Rest sei den anderen schnell gefolgt"



, und Szenenbildnerin Beth Mickle (The Suicide Squad) und der leitende Artdirector David Scott (Ad Astra) hätten das Projekt verlassen

Nun hat Megalopolis im Prinzip kein Art-Department, das heißt, es fehlt die Abteilung, die für Bauten, Kulissen, Requisiten und so weiter verantwortlich ist.

Der Hollywood Reporter zitiert eine Person aus dem Umfeld der Produktion:

Es war absoluter Wahnsinn, am Set zu sein.

Einer der Gründe für die Fluktuation des Personals und das wachsende Budget seien die Effekte des Films. Zunächst wurde Megalopolis mit einer Technik gedreht, die dem Volume von The Mandalorian und 1899 ähnele. Wegen der steigenden Kosten sei man aber zu traditioneller Greenscreen-Arbeit übergegangen.

Coppola, der die Geschichte bislang noch nicht kommentiert hat, sei derweil damit beschäftigt, die offenen Stellen neu zu besetzen.

Das Chaos am Set von Megalopolis kommt nicht überraschend

Coppolas Karriere ist gepflastert von problematischen Dreharbeiten und finanziellen Krisen. Am berühmtesten sind die Zustände am Set seines Kriegsfilms Apocalypse Now, die in der Dokumentation Reise ins Herz der Finsternis geschildert wurden. Damals kämpfte Coppola mit den Naturgewalten und der Gesundheit seiner Stars. Hauptdarsteller Martin Sheen erlitt am Set einen Herzinfarkt.

Ebenso berüchtigt sind seine ambitionierten Misserfolge in den 80er Jahren, darunter das Musical One From The Heart - Einer mit Herz, das zum Bankrott von Coppolas Studio American Zoetrope beitrug.

Wie der Hollywood Reporter erinnert, hat Coppola auch beim Dreh von Bram Stoker's Dracula die Abteilung für visuelle Effekte entlassen. Wer den berauschenden Vampirfilm gesehen hat, wird dies allerdings kaum bedauern. Es gilt daher auch bei Megalopolis abzuwarten. Unsere Neugier hat Coppola in jedem Fall verdient, weil es heute nur noch wenige Filmemacher:innen abseits des Franchise-Betriebs gibt, die ihre 100-Millionen-Träume verwirklichen dürfen.

Worum geht's in dem nächsten Film von Francis Ford Coppola?

Über die Handlung von Megalopolis ist noch nicht viel bekannt, außer dass sich der Film um einen Architekten dreht, der New York City nach einer Katastrophe wieder aufbauen will – und zwar als utopische Traumstadt.

Zur Besetzung gehören Star Wars-Darsteller Adam Driver, Game of Thrones- und Fast and Furious-Star Nathalie Emmanuel, Oscarpreisträger Forest Whitaker und Matrix-Mentor Laurence Fishburne. Einen Starttermin hat Megalopolis noch nicht.

