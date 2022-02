Action-Knaller von John Wick-Macher: Brad Pitt wartet im ersten Video mit einer coolen Überraschung auf

In neusten Actionfilm von John Wick-Regisseur David Leitch begibt sich Brad Pitt auf eine gefährliche Zugfahrt. Der erste Teaser-Trailer zu Bullet Train versteckt das bevorstehende Blutvergießen jedoch geschickt.

Drei Jahre sind vergangenen, seitdem wir Brad Pitt das letzte Mal auf der großen Leinwand gesehen haben. Nachdem er zuletzt im Hollywood der 1970er Jahre glänzte und die unendlichen Weiten des Weltraums erforschte, wandelt er in seinem neusten Film, Bullet Train, auf den Spuren von Auftragskiller John Wick.

Bei Bullet Train handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Kôtarô Isaka. Die Geschichte erzählt von fünf Auftragskillern, die auf einem sogenannten Bullet Train aufeinandertreffen und sich gegenseitig an die Gurgel wollen. Der erste Teaser-Trailer spielt geschickt mit unseren Erwartungen.

Der erste Teaser-Trailer zu Bullet Train mit Brad Pitt

Bullet Train - Teaser Trailer (English) HD

Anstelle eines Blutbads bekommen wir träumerische Aufnahmen von japanischen Landschaften zu Gesicht, durch die sich der titelgebende Zug bewegt. Geworben wird für Nippon Speed Line, das Unternehmen, das hinter dem Fortbewegungsmittel steht. Erst die letzte Einstellung verrät, um was es hier wirklich geht.

Zum Weiterlesen: Brad Pitt wäre fast zum neuen Mad Max geworden

Die Schrammen in Brad Pitts Gesicht stehen im Kontrast zu den harmonischen Bildern zuvor. Hierbei handelt es sich um keine Zugfahrt ins Glück, sondern in den Tod. Es sieht ganz so aus, als hat sich Sony eine kreative Marketingkampagne für den Actionthriller ausgedacht, die auf Neugier, Viralität und Worldbuilding setzt.

"Get on Board on March 2" lautet die Aufforderung des Videos, was eigentlich nur bedeuten kann, dass am 2. März 2022 der erste richtige Trailer zu Bullet Train veröffentlicht wird. Darin wird es hoffentlich auch einen Blick auf den fantastischen Cast geben, zu dem große Namen wie Sandra Bullock und Michael Shannon gehören.

Dazu gesellen sich Brian Tyree Henry (Beale Street), Zazie Beetz (Joker), Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat), Andrew Koji (Snake Eyes), Aaron Taylor-Johnson (Tenet) und Logan Lerman (Percy Jackson). Mit David Leitch sitzt zudem einer der beiden John Wick-Regisseure auf dem Regiestuhl. Zuletzt hat er Atomic Blonde, Deadpool 2 und Hobbs and Shaw auf die Leinwand gebracht hat.

Bullet Train startet am 14. Juli 2022 in den deutschen Kinos.

