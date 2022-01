Action-Trilogie wird endlich komplett: John Wick-Konkurrenz mit Denzel Washington geht weiter

John Wick ist nicht die einzige bodenständige Action-Reihe die Abwechslung zu CGI-Orgien bietet. Die Equalizer-Reihe mit Denzel Washington erhält endlich ihren dritten Teil.

Denzel Washington intrigiert sich in den Kinos momentan durch Joel Coens Shakespeare-Verfilmung Macbeth. Der zweifache Oscarpreisträger zieht aber gelegentlich noch ganz andere Seiten auf. Erst tat er das in den Actionfilmen von Tony Scott, dann in seinem eigenen "John Wick"-artigen Action-Franchise (das im selben Jahr wie Keanu Reeves' Reihe startete). Die Rede ist von den Equalizer-Filmen. Der letzte, The Equalizer 2, erschien 2018 und der nächste ist in Arbeit.

Denzel Washington bestätigt: Action-Fortsetzung Equalizer 3 kommt

In einem Interview mit Collider über Macbeth wurde Washington darauf angesprochen, wie seine Beschäftigung nach der Rückkehr aus den schottischen Gemäuern aussieht. Washington antwortete:

Sie haben den dritten Equalizer geschrieben, also hab ich das auf dem Terminplan.

Wie seine Vorbereitung dafür aussieht, deutete der Schauspieler ebenfalls an. Der Übergang von der Schwarz-Weiß-Tragödie zur Vigilanten-Action klingt nach Kontrastprogramm:

Ich muss also fit werden und anfangen, wieder Leute zu verkloppen. Ich kann wieder Leute verkloppen. Die Tragödie von Macbeth und dann Leute verkloppen. Was Besseres gibt's nicht, oder?

In Equalizer 3 werden also wieder Leute verkloppt. So viel steht fest. Darüber hinaus hat Collider in Erfahrung gebracht, dass auch Regisseur Antoine Fuqua in Gesprächen für eine Rückkehr ist. Mit Fuqua arbeitete Denzel Washington bereits bei seinem Oscar-Film Training Day zusammen. Seitdem drehten sie gemeinsam zwei Equliazer-Filme und das Remake Die glorreichen Sieben.

Die John Wick-Alternative mit Denzel Washington führte sogar zu einer Serie

Die Equalizer-Filme basieren auf einer Serie aus den 1980ern und erzählen von einem Ex-Special-Agenten, der, statt seine Rente zu genießen, jenen zu Hilfe kommt, die sich nicht selbst gegen das Unrecht wehren können. In Teil 1 war das eine junge Prostituierte und in Teil 2 geht er dem Mord an seiner Helferin (Melissa Leo) nach. Und das wollen Menschen verlässlich sehen.

Die Equalizer-Filme reichen zwar nicht an die Einspielergebnisse heran, die mittlerweile von den ähnlich gelagerten John-Wick-Filmen erzielt werden. Mit vergleichsweise niedrigen Budgets (55 und 77 Millionen Dollar) spielten beide weltweit jedoch ordentliche 190 Millionen ein. Bemerkenswert ist zudem die Stabilität. Equalizer 2 hat in den USA und in den internationalen Territorien so gut wie genauso viel eingenommen wie Teil 1. Sofern das Budget für Equalizer 3 nicht explodiert, dürfte er an die Erfolge anschließen.



So erfolgreich ist das Konzept des Vigilanten, der für ein Gleichgewicht zwischen Recht und Unrecht sorgt, dass in der Zwischenzeit auch die TV-Serie The Equalizer in Produktion ging. Darin spielt Queen Latifah den Schutzengel der Schutzlosen. In Deutschland läuft die Serie bei Sky *.

Wann Equalizer 3 mit Denzel Washington ins Kino kommt, ist noch nicht bekannt.

