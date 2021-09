After Love bereitet das große Finale vor: So geht's weiter in After Passion 4

In After Love steht Tessas und Hardins Beziehung unter Druck wie nie. Doch wie geht es in der Verfilmung von Anna Todds Bestsellern weiter? Kommt After Passion 4: After Forever?

Seit heute läuft After Love nach dem gleichnamigen erotischen Roman von Anna Todd in den deutschen Kinos, doch die Geschichte von #Hessa, die in After Passion begann, ist noch lange nicht auserzählt. Was am Ende von After Love passiert und ob und wie es mit After Passion 4 weitergeht, erfahrt ihr hier.

Hessa unter Druck: Das dramatische Ende von After Love bereitet After Forever vor

Im bereits dritten Film der After-Reihe versuchen Tessa (Josephine Langford) und Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) ihre Beziehung zu meistern. Dabei steht ihnen das Vertrauen im Weg. Oder besser: dessen Abwesenheit. Tessa macht sich auf zu ihrem Traumjob in Seattle. Hardin will ihr nicht folgen und träumt gleichzeitig, wie sie ihn betrügt. Es ist kompliziert, nicht zuletzt weil beide von den Problemen ihrer Familien verfolgt werden. Von einander lassen möchten sie aber auch nicht, wie der ein oder andere Aufenthalt im Whirlpool beweist.

Am Ende von After Love scheint das gemeinsame Glück aber zum Greifen nah, als für Hardin eine Bombe platzt.

Schaut euch den Trailer für After Passion 3 - After Love an:

After Love - Trailer (Deutsch) HD

Am Vorabend der Hochzeit seiner Mutter wird Hardin Zeuge eines nächtlichen Techtelmechtels zwischen Tessas Boss Christian Vance (Stephen Moyer) und der bald Angetrauten (Louise Lombard). Nach diesem exzentrischen Junggesellinnen-Abschied steht sie vor dem Altar, als wäre nichts gewesen.

Hardins Stimmung ist verständlicherweise auf dem Tiefpunkt, als er erfährt, dass Vance, der Jugendfreund seiner Eltern, in Wirklichkeit sein Vater ist. Anstatt sich nach diesem Rückschlag – wie gewöhnlich – abzukapseln, fällt er Tessa in die Arme. Immerhin haben sie noch einander...

Nach After Love: Diese Bücher über Tessa und Hardin gibt es

Die Umarmung auf den Straßen Londons hat zwar etwas Versöhnliches nach so viel Misstrauen, die Geschichte geht nach After Love aber noch weiter. Schriftstellerin Anna Todd hat insgesamt sieben Romane rund um die After-Story veröffentlicht, fünf davon drehen sich um Hardin und Tessa:

Band 1: After passion (OT: After) - verfilmt als After Passion

Band 2: After truth (OT: After we collided) - verfilmt als After Truth

Band 3: After love (OT: After we fell) - verfilmt als After Love

Band 4: After forever (OT: After ever happy) - Film in Planung

Band 5: Before us (OT: Before) - Film in Planung

Das vierte Buch After forever schließt die Geschichte der beiden Liebenden ab, wohingegen Before us die Vorgeschichte erzählt.

Außerdem gibt es noch zwei Romane über die Abenteuer von Landon in New York, auch bekannt als die Landon-Reihe:

Band 6: Nothing more

Band 7: Nothing less

Doch wie viele Filme aus der After-Reihe kommen noch?

Wie geht es nach After Love weiter: After Passion 4 ist schon in Arbeit

Fans von Hessa können sich als nächstes auf After Forever freuen. Dieser wurde nämlich zeitgleich mit After Love bestellt (Deadline ), was eine schnelle Produktionszeit garantiert.

Wann kommt After 4 ins Kino? Das Finale der After-Reihe, After Forever, kommt voraussichtlich 2022 im Kino. Einen fixen Kinostart gibt es aber noch nicht.

Worum geht's in After Forever? Der vierte Teil der After-Reihe schließt zunächst an die Ereignisse in After Love an. Nach Hardins Familien-Offenbarung erlebt Tessa selbst eine schwere persönliche Tragödie, die ihre Beziehung strapaziert. Im Roman kommt es zu einer Trennung. Wie sehr sich der Film an die Vorlage hält, ist allerdings unklar. Schon After Love zeigt große Unterschiede zum Roman von Anna Todd und die Schriftstellerin wird auch beim kommenden Film nicht am Drehbuch beteiligt sein.

© Constantin After Love

Wir können aber davon ausgehen, dass sich viel darum drehen wird, wie die beiden mit den "Sünden" der Elterngeneration umgehen, ist das doch ein dominierendes Thema in After Love. Das betrifft insbesondere Hardin, der vermutlich weiter an seinen persönlichen Problemen, Bindungsängsten und Kontrollzwängen arbeiten wird, um Tessa nicht zu verlieren.

Was ist noch über das Finale der After Passion-Filme bekannt? Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin kehren in den Hauptrollen zurück, ebenso wie die Neuzugänge im Cast aus After Love: Stephen Moyer spielt zum zweiten Mal Vance und Chance Perdomo gibt noch einmal Landon.

Neu in der Besetzung von After Forever sind Jack Bandeira und Jordan Peters, die als James und Mark womöglich alte Freunde von Hardin spielen. Regie führt wie schon bei After Love Castille Landon und das Drehbuch verfasste erneut Sharon Soboil.

After Passion 5? Auch das Prequel Before Us könnte ins Kino kommen

Gegenüber der Teen Vogue hat Regisseurin Castille Landon zudem bestätigt, dass sie auch an einer Verfilmung der Vorgeschichte Before us arbeitet, was durch das Branchenblatt Deadline bestätigt wurde. In dem Roman erfahren wir mehr über Hardins Kindheit, frühere Beziehungen sowie das Kennenlernen mit Tessa aus seiner Sicht.

Allerdings gibt es noch keine verlässlichen Details, wann der Dreh von Before Us beginnt und wie die Besetzung aussehen wird.

