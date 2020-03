Ähnliche Filme wie Der Schacht: Snowpiercer und 12 weitere Tipps zum Streamen

Ihr habt gerade den spanischen Thriller Der Schacht bei Netflix geschaut? Dann erfahrt ihr hier, was ihr als nächstes streamen könnt, von Snowpiercer bis Dein Zuhause gehört mir, Cube und mehr.

Der Schacht gehört derzeit zu den am meisten geschauten Filmen bei Netflix gehört. Hier bei Moviepilot habe ich schon einen dezent begeisterten Artikel darüber geschrieben, warum Der Schacht so ein sehenswerter Thriller ist.

Doch was tun, wenn das düstere Abenteuer von Goreng bestanden wurde? Was tun, wenn nicht alle Zutaten für eine revolutionäre Portion Panna Cotta bereitstehen? Dann heißt es vermutlich: ähnliche Filme suchen. Damit ihr dabei nicht allein seid, findet ihr in diesem Artikel einige Filme, die mit Der Schacht vergleichbar sind.

Voraussetzung ist, dass sie per Stream leicht zugänglich sind. Mit dabei: Snowpiercer, Cube und Dein Zuhause gehört mir, aber auch einige, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet.

Snowpiercer und Co. streamen: Filme mit einem knackigen Konzept wie Der Schacht

Ein einfaches Konzept, aber viele Geheimnisse und Regeln. Das gehört zum Reiz des spanischen Science-Fiction-Thrillers Der Schacht. Hier findet ihr vergleichbare Tipps.

Sci-Fi-Dystopie mit Klassenkampf in Snowpiercer

Vor seinem Oscar-Sieg mit Parasite drehte der Südkoreaner Bong Joon-ho Snowpiercer mit einem Cast um Chris Evans, Song Kang-ho, Tilda Swinton und Octavia Spencer. Darin ist die Welt nach einer menschengemachten Ökokatastrophe von Eis überzogen. Wenige Überlebende rasen in einem Zug über den Globus. Ganz hinten sind die Ärmsten, vorne die Reichen. Doch am Ende des Zuges entzündet sich der Funke der Revolution.

© MFA Snowpiercer

Der Schacht wird gern als Snowpiercer im Knast beschrieben und das ist treffend. Statt Levels gibt es Waggons und hinsichtlich des Symbolgehalts und der Sozialkritik ähneln sich die beiden Filme. Wenn ihr einen Film nach Der Schacht schaut, dann Snowpiercer.

Cube - Eine Gruppe Fremder in einer Todesfalle

Vor dem Horror-Hit Saw gab es den kanadischen Science-Fiction-Film Cube von Vincenzo Natali. Wie Goreng aus Der Schacht wachen die sechs Fremden in dem Independent-Film in einer fremden Umgebung auf, ohne Ahnung von den Regeln. In dem aus mehreren würfelförmigen Räumen bestehenden Gebilde warten komplexe Fallen auf die Gruppe. Die Zusammenarbeit könnte Leben retten, doch die persönlichen Motive und Unterschiede stellen sich als zusätzliche Gefahr heraus.

© Constantin Film Cube

Seit Erscheinen 1997 ist Cube zum Kultfilm avanciert, der mit Hilfe tückischer Fallen und der menschlichen Psyche hochspannende Thrills entwickelt. Genau das Richtige, wenn einem die Twists und Figurentypen in Der Schacht gefallen.

Cube könnt ihr aktuell über Sky Ticket und Sky Go streamen.

Klassenkampf auf engstem Raum: Weitere Tipps zum Streamen

Der Kreis - 50 Menschen wachen in einem abgedunkelten Raum auf, alle zwei Minuten wird ein Insasse getötet. Als sie merken, dass sie beeinflussen können, wer stirbt, bilden sich Fronten. Bei Netflix könnt ihr Der Kreis streamen.



- 50 Menschen wachen in einem abgedunkelten Raum auf, alle zwei Minuten wird ein Insasse getötet. Als sie merken, dass sie beeinflussen können, wer stirbt, bilden sich Fronten. Bei Netflix könnt ihr Der Kreis streamen. Dredd - von Alex Garland (Ex Machina) geschriebener dystopischer Häuserkampf mit Lena Headey (Game of Thrones) als Bösewichtin im obersten Stockwerk und Karl Urban (The Boys) als Richter/Henker. Dredd streamt aktuell bei Netflix und Rakuten TV.

- von Alex Garland (Ex Machina) geschriebener dystopischer Häuserkampf mit Lena Headey (Game of Thrones) als Bösewichtin im obersten Stockwerk und Karl Urban (The Boys) als Richter/Henker. Dredd streamt aktuell bei Netflix und Rakuten TV. The Raid - indonesischer Häuserkampf mit Fokus auf Martial Arts-Action. Die Story ist eher nebensächlich. The Raid streamt gerade bei Amazon Prime Video.

Nach Der Schacht: Dein Zuhause gehört mir und andere spanische Thriller

Das spanische Kino hat in den 2000ern eine Genrefilm-Renaissance erlebt, die zahlreiche Thriller, Science-Fiction- und Horrorfilme hervorbrachte. Hier findet ihr aktuelle Tipps und ältere Perlen.



Home Invasion mal anders: Dein Zuhause gehört mir von Netflix

Für alle, die gerade daheim in Selbst-Isolation leben, ist Dein Zuhause gehört mir vielleicht etwas zu realitätsnah. Netflix hat den spanischen Thriller clevererweise zeitnah zum Start von Der Schacht programmiert. Darin verliert ein Werbefachmann seinen Job und seine schöne Wohnung.

© Netflix Dein Zuhause gehört mir

Da er die Schlüssel noch hat, beginnt er die Nachmieter zu terrorisieren. Regie führen die Spanier David Pastor und Àlex Pastor, die dank Carriers und The Last Days schon reichlich Genre-Erfahrung haben.

Dein Zuhause gehört mir gibt es neu bei Netflix im Stream. Alternativ könnt ihr auch den thematisch ähnlichen Sleep Tight bei Sky Go und Sky Ticket schauen.

Twists aus Spanien: Der Zeitreise-Thriller Timecimes

Timecrimes - Mord ist nur eine Frage der Zeit könnte Fans von Der Schacht durch seine clever konstruierte Zeitreise-Story, seinen Humor und überraschenden Twists gefallen.

© Koch Media Timescrimes

Der Film von Nacho Vigalondo arbeitet mit einem winzigen Ensemble und wenigen Schauplätzen, um das Zuschauer-Gehirn mal so richtig zu verknoten. Allerdings gilt: Je weniger über die Handlung gesagt wird, desto besser.

Timecrimes steht in der Flat von TVNOW zum Streamen bereit.

Weitere Spanische Film-Highlights: Parallelwelten und mehr im Stream

Ist der Hype um Der Schacht berechtigt? Die Antwort im Podcast unserer Kollegen

Angesichts des großen Hypes um den Netflix-Schocker Der Schacht (und in Ermangelung neuer Kinofilme) verraten unsere Kollegen von FILMSTARTS in ihrem Leinwandliebe-Podcast , ob der gesellschaftskritische Horror-Thriller die ganze Aufmerksamkeit wirklich verdient hat.

Habt ihr noch weitere Tipps für Filme, die Der Schacht ähneln?