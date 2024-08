Alle Avengers in Deadpool & Wolverine: Marvel-Macher enthüllt Details zur gestrichenen Cameo-Szene

Die Cameo-Parade in Deadpool & Wolverine hätte noch deutlich spektakulärer werden können. Wie sich herausstellt, existierte sogar eine Idee für eine große Avengers-Szene.

Achtung, es folgen Spoiler!

Deadpool & Wolverine ist das größte Marvel-Cameo-Fest seit Spider-Man: No Way Home. Dieses Mal kehren jedoch keine Figuren aus Sonys alten Spidey-Universen zurück. Stattdessen tauchen wir in das Vermächtnis der X-Men-Filme aus dem Hause Fox ein und begegnen weiteren Marvel-Urgesteinen wie Wesley Snipes' Blade.



Auch das Marvel Cinematic Universe ist mit einigen vertrauten Gesichtern vertreten. Die Avengers lassen sich allerdings nicht in dem Crossover-Film blicken. Ausgehend von einem neuen Interview stand die Idee aber definitiv im Raum. Jetzt gibt es Details, wie Iron Man, Black Widow und Co. in Deadpool & Wolverine aufgetaucht wären.



Große Cameo-Szene in Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds hätte wutentbrannt alle Avengers beleidigt

In dem Film gibt es eine Szene, in der sich Wade Wilson (Ryan Reynolds) bei Happy Hogan (Jon Favreau) als Avengers-Mitglied bewirbt und abgelehnt wird. In einem frühen Drehbuch existierte von dieser Szene sogar eine Version, in der Tony Stark (Robert Downey Jr.) vorbeigeschaut hätte. Schlussendlich wurde sie aber nicht umgesetzt.

Das war bereits bekannt.



Disney Die Avengers (nicht in Deadpool & Wolverine)

Wie die Drehbuchautoren Rhett Reese and Paul Wernick im Interview mit IndieWire verraten, gab es noch deutlich größere Ideen. Nicht nur wäre ein Cameo von Robert Downey Jr. möglich gewesen. Die gesamte Avengers-Truppe hätte Wade eine Absage erteilt – und dadurch einen Tornado aus Beleidigungen ausgelöst.

Wernick sagt im Interview:

Wir haben das noch niemandem erzählt, aber es gab schon sehr, sehr früh eine Version dieser Szene, die nicht geschrieben, aber erdacht wurde, in der alle Avengers im Raum waren. Und Wade wurde abgelehnt und dann hat er alle Avengers auf eine Art und Weise heruntergemacht, wie nur Deadpool es kann.

Nur Avengers-Stars Chris Evans taucht in Deadpool & Wolverine auf, aber nicht als Captain America

Wie es aussieht, hat sich diese Idee nie konkretisiert. Vermutlich war dem Deadpool & Wolverine-Team schnell klar, dass es logistisch und finanziell sehr knifflig werden könnte, alle Avengers-Stars für eine kurze Cameo-Szene ins Studio zu holen. Dafür haben wir einen kleinen Trostpreis mit einem Twist bekommen.

Captain America-Darsteller Chris Evans schaut im wilden Multiversums-Treiben vorbei – allerdings nicht mit dem vertrauten Schild. Stattdessen bringt er seinen Johnny Storm aus den Fantastic Four-Filmen zurück, die in den 2000er Jahren ins Kino kamen.

Deadpool & Wolverine läuft seit dem 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos.