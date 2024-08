Neuer Blade-Film mit Wesley Snipes? Ryan Reynolds hat schon perfekte Idee

Könnte Wesley Snipes nach all den Jahren nochmal einen eigenen Blade-Film im Marvel-Universum anführen? Deadpool-Star Ryan Reynolds macht sich jetzt für seinen Kollegen stark.

Achtung, es folgen Spoiler!

Eine der größten Überraschungen in Deadpool & Wolverine war die Rückkehr von Wesley Snipes. Von 1998 bis 2005 war dieser im Kino als Vampirjäger Blade zu sehen und prägte damit die erste erfolgreiche Marvel-Reihe, die späteren Filmen wie X-Men, Spider-Man und Hulk den Weg auf die große Leinwand ebnete.

Da Marvel seit mehreren Jahren an einem Blade-Reboot mit Mahershala Ali arbeitet, hat vermutlich aber niemand damit gerechnet, dass wir Snipes nochmal in der Rolle sehen werden. Ryan Reynolds, der in Blade: Trinity mitspielte, brachte seinen Marvel-Kollegen dennoch zurück. Nun macht er sich für einen weiteren Blade-Film stark.

Kommt Blade 4 mit Wesley Snipes? Deadpool-Star Ryan Reynolds pitcht einen Logan-ähnlichen Abschied

In den vergangenen Tagen war Reynolds sehr aktiv auf X (ehemals Twitter), um sich bei den vielen Stars zu bedanken, die er heimlich in Deadpool & Wolverine geschmuggelt hat. Neben Lobeshymnen auf Jennifer Garner, Dafne Keen und Channing Tatum hat er auch für Snipes einen Post verfasst und einen klaren Appell formuliert.

Reynolds schreibt:

Es gibt kein Fox Marvel Universe oder MCU, wenn Blade nicht zuerst einen Markt dafür geschaffen hätte. Er ist der Marvel-Daddy. Bitte retweeten für einen Logan-ähnlichen Abschied.

Die Botschaft ist klar: Reynolds wünscht sich für Snipes einen letzten großen Marvel-Film, der Blade genauso würdig verabschiedet, wie es Logan – The Wolverine vor sieben Jahren mit Hugh Jackmans Wolverine getan hat (ehe der Greatest Showman-Star für Deadpool & Wolverine wieder vor die Kamera zurückkehrte).

Wie wahrscheinlich ist Blade 4 mit Welsley Snipes?

Bisher hat Marvel Studios keine zukünftigen Pläne für Snipes' Blade durchblicken lassen. Ein eigener Solofilm scheint aktuell eher unwahrscheinlich. Weitere Cameo-Auftritte sind jedoch durchaus möglich. Nicht zuletzt befinden wir uns noch ein paar Jahre in der Multiverse-Saga, die wie geschaffen für solche Crossover ist.

Deadpool & Wolverine läuft seit dem 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos.