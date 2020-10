Alle Geister in Spuk in Bly Manor: Floras Puppenhaus zeigt euch, wo sie sind

In Spuk in Bly Manor spielt die kleine Flora immer wieder mit einem gruseligen Puppenhaus. Dabei dient das Spielzeug als Karte, um die Geister in der Netflix-Serie finden zu können.

Sowohl Spuk in Hill House als auch die neue Netflix-Nachfolgeserie Spuk in Bly Manor verbinden die Geister, die sich in vielen Szenen meist unauffällig im Hintergrund verstecken. Wer nicht aufmerksam zuschaut, wird die schaurigen Erscheinungen oft wahrscheinlich gar nicht bemerken, so sorgfältig und clever werden sie von Showrunner Mike Flanagan und seinem Team versteckt.

Schon nach dem Start von Spuk in Hill House haben wir euch darüber aufgeklärt, wo ihr eventuell Geister übersehen haben könntet. Wenn ihr jetzt Spuk in Bly Manor schaut und euch fragt, wo sich die Geister in dieser Geschichte aufhalten, gibt es diesmal einen einfachen Trick.

Spuk in Bly Manor: Floras Puppenhaus zeigt den Aufenthaltsort der Geister wie eine Karte

In einem Interview mit Entertainment Weekly enthüllte Mike Flanagan, dass das Puppenhaus der kleinen Flora in Spuk in Bly Manor wie eine Karte zum Finden der Geister funktioniert:

Das Puppenhaus ist wie die Karte des Rumtreibers [aus Harry Potter] für diese Staffel. Es war eine Idee, die tatsächlich von Rebecca Klingel geboren wurde, eine unserer Autorinnen, die in Staffel 1 auch beiläufig auf das Konzept des Roten Raums gekommen ist. Sie taucht einfach jede Staffel auf und wirft eine Idee wie diese auf den Tisch, lässt das Mikrofon fallen und verlässt den Raum.

Schon ab der ersten Folge von Spuk in Bly Manor erwecken Floras Puppenhaus und die Puppen selbst einen unheimlichen Eindruck. Viel wichtiger als die Frage, ob diese womöglich ab einem bestimmten Moment zum geisterhaften Leben erwachen könnten, ist jedoch, wo sie sich aktuell im Puppenhaus befinden.

Laut Mike Flanagan funktioniert Floras Spielzeug in der Netflix-Serie wie ein Verfolgungssystem für Geister. Immer dort, wo sie sich gerade im Puppenhaus befinden, sind sie parallel auf dem Bly-Anwesen zu finden. Da das Mädchen die Puppen nach realen Vorbildern gebastelt hat, stehen sie für die Geister der Staffel.

Die wichtigste Puppe ist hierbei die des gesichtslosen Rachegeists von Viola Willoughby, die für den übernatürlichen Schrecken in der Netflix-Serie verantwortlich ist. Um sich vor ihrer tödlichen Wut zu schützen, orientiert sich Flora daran, wo die Puppe gerade ist.

Eine andere Szene in der ersten Folge von Spuk in Bly Manor zeigt in Floras Puppenhaus, wie der Geist von Rebecca Jessel über das Mädchen wacht, wenn sie im Bett liegt:

Falls euch dieser Trick entgangen ist, könnt ihr euch jetzt mithilfe von Floras Puppenhaus-Karte immer daran orientieren, wo sich die verschiedenen Geister in der Netflix-Serie aktuell aufhalten.

Spuk in Bly Manor & Hill House im großen Vergleich

