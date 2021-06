Alle neuen Filme und Serien bei Disney+ diese Woche: Harte Sci-Fi-Horror-Action im Doppelpack & viel mehr

Das Disney+-Angebot der ersten Juni-Woche sieht bockstark aus. Wir ordnen die Starts der neuen Filme und Serien für euch. Ein Sci-Fi-Action-Doppelpack lohnt sich besonders.

Wirklich schlechte Starts gibt es diese nicht im Aufgebot des Streamingdienstes. Gute Nachricht: Alle, die gewartet haben, bis der Pixar-Film Raya und der letzte Drache aus dem VIP-Bereich in die Flatrate wandert, werden für ihre Geduld belohnt.



Zwei Science-Fiction-Horrorfilme neu bei Disney+: Die Alien-Reihe wächst

Wie ein Eichhörnchen sammelt Disney+ nach und nach die Alien-Filme ein. Diese Woche folgen die beiden Spin-off-Crossover Alien vs. Predator und Aliens vs. Predator 2 und damit das Aufeinandertreffen zweier ikonischer Sci-Fi-Monster.



Hier könnt ihr direkt euer Disney+-Abo abschließen Zum Deal Marvel, Star Wars und Co.

Witziges kleines Easter-Egg: Wenige Tage vor dem Start der MCU-Serie Loki mit Owen Wilson in einer Hauptrolle nimmt Disney+ den nahezu vergessenen Owen Wilson-Actionfilm Im Fadenkreuz ins Angebot auf. (Das komplette Juni-Angebot bei Disney+)

Alle Filme und Serien bei Disney+ diese Woche

LGBTQ+ Meilensteie: 19 Serien, die wir feiern

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber haben Max und Andrea ihre liebsten LGBTQ+ Meilensteine in Serien gesammelt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche Serien haben Tabus gebrochen, welche liegen uns persönlich am Herzen? Von den Simpsons über Game of Thrones bis hin zu Orange Is the New Black haben wir alles abgedeckt.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Welche Filme und Serien schaut ihr euch im Juni auf Disney+ an?