Altered Carbon bei Netflix: Düsterer Trailer zu Staffel 2 zeigt den neuen Star

In der 2. Staffel Altered Carbon übernimmt Anthony Mackie die Hauptrolle von Joel Kinnaman aus Staffel 1. Jetzt hat Netflix einen Teaser veröffentlicht, der den neuen Star vorstellt.

Neben Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten gehört Altered Carbon - Das Unsterblichkeitsprogramm zu den beliebtesten Science-Fiction-Serien unter den Eigenproduktionen von Netflix. Nach der Veröffentlichung der 1. Staffel im Februar 2018 und der Bestätigung einer Fortsetzung enthüllte ein neues Video kürzlich den Start von Staffel 2.

Bereits Anfang 2019 wurde verkündet, dass Avengers-Star Anthony Mackie den bisherigen Hauptdarsteller Joel Kinnaman in der neuen Staffel ersetzen wird. Jetzt hat Netflix ein neues Video zu Altered Carbon Staffel 2 veröffentlicht, in dem der neue Star voll und ganz im Fokus steht.

Schaut den ersten Teaser zur 2. Staffel Altered Carbon

Nachfolgend könnt ihr euch den ersten Teaser zur 2. Staffel Altered Carbon auf Englisch anschauen:

In dem Video ist Anthony Mackie zu sehen, der per Voice-Over in die dystopische Welt von Altered Carbon führt, in der das Bewusstsein von Menschen nach ihrem Tod in einem neuen Körper transferiert werden kann. In der Rolle von Protagonist Takeshi Kovacs bezeichnet Mackie die Handlung der Serie selbst als Geistergeschichte.

Alles zu Altered Carbon Staffel 2: Die Netflix-Serie wird sich schwer verändern

In Altered Carbon Staffel 2 ist Takeshi Kovacs weiterhin auf der Suche nach seiner verschollenen Geliebten Quellcrist Falconer. Daneben ermittelt er weiter in einer Mordserie, die gefährlich nahe in Verbindung mit seiner vermissten Geliebten steht. Neben Neuzugang Anthony Mackie sind in Staffel 2 der Netflix-Serie erstmals noch Lela Loren, Simone Missick, Dina Shihabi, James Saito und Torben Liebrecht zu sehen.

Ab dem 27. Februar 2020 steht die 2. Staffel Altered Carbon bei Netflix zur Verfügung.

Wie findet ihr den neuen Teaser zu Altered Carbon Staffel 2?